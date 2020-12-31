İskele Belediyesi: "2021 Sağlık Olsun, Huzur Olsun, Mutluluk Olsun!"

Bu gece saat 22.00 itibari ile çıkma yasağı uygulanacak. Defin ve temizlik işleri birimi hizmetlerini sürdürecek. Su işleri birimi arıza durumunda hizmet verecek. İskele belediyesi piknik restoran ve babutsa büfe kapalı. Şikâyetler için alo zabıta devrede olacak. Sadıkoğlu yeni yıl mesajında koronavirüse dikkat çekti

İskele, yeni yıla hazır. İskele Belediyesi bugün ve resmi tatil olması nedeni ile 1 Ocak Cuma günü halkın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm önlemlerini aldı. Bu gece saat 22.00 itibari ile yürürlüğe girecek ve sabah 05.00’a kadar devam edecek sokağa çıkma yasağını da göz önünde bulunduran İskele Belediyesi, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, ulaşılabilecek numaraları da halk ile paylaştı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yeni yıl dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Mesajında ağırlıklı olarak Koronavirüs salgınına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, vatandaşları, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı. Artan vakalara da dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, koronavirüsün alınan tedbirlerden daha güçlü olmadığına vurgu yaptı.

İSKELE, YENİ YILA HAZIR, İSKELE BELEDİYESİ TÜM ÖNLEMLERİNİ ALDI

DEFİN VE TEMİZLİK İŞLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

İskele Belediyesi; yılbaşı arifesi olması nedeni ile bugün (31 Aralık) saat 11.00 itibariyle 4 Ocak Pazartesi gününe kadar kapalı olacak. Ancak vatandaşın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bazı birimler rutin işleyişine devam edecek. Resmi tatil olmasından ötürü 1 Ocak 2021Cuma günü defin ve temizlik işleri birimi kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar defin ve temizlik işleri için 0548 810 11 05 numaralı telefonu arayabilecekler

SU İŞLERİ, ARIZA DURUMUNDA HİZMET VERECEK

SU KARTLARINA SU YÜKLEMESİ PAYPOINT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Tatil günlerinde vatandaşın yaşadığı su sıkıntısını ortadan kaldıran ve paypoint ödeme sistemini geçtiğimiz aylarda hizmete açarak, vatandaşlara 7 gün 24 saat su almalarına olanak sağlayan İskele Belediyesi, 1 Ocak Cuma günü ise oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda hizmet verecek. Vatandaşlar, herhangi bir arıza durumunda İskele Belediyesi Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 ve Teknik İşlere 0548 810 12 29numaralı telefondan ulaşabilecekler.

İSKELE BELEDİYESİ PİKNİK RESTORAN VE BABUTSA BÜFE KAPALI

Pandemi dolayısı ile saat 21.00’a kadar hizmet veren İskele Belediyesi Piknik Restoran ile İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe, yılbaşı gecesi olan bugün ve 1 Ocak Cuma günü kapalı olacak. Babutsa Büfe 2 Ocak Cumartesi günü açılırken, Piknik Restoran ise 4 Ocak Pazartesi günü yeniden hizmet verecek.

ŞİKÂYETLER İÇİN ALO ZABITA DEVREDE OLACAK

Mart ayından bu yana teyakkuzda olan ve halkın sağlığı için sürekli denetimler gerçekeştiren İskele Belediyesi Zabıt Birimi ise İskele ve köylerinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, Alo Zabıta hattı üzerinden, aktif olacak. Vatandaşlar, Alo Zabıta servisi ile 0548810 11 16 numaralı telefonu arayarak ya da WhatsApp üzerinden yazarak İskele Belediyesi Zabıta Amirine ulaşabilecekler.

SADIKOĞLU YENİ YIL MESAJINDA KORONAVİRÜSE DİKKAT ÇEKTİ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yeni yıl dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Meclis üyeleri, müdür ve personeli adına tüm halkın yeni yılını kutlayan Başkan Sadıkoğlu, mesajında koronavirüs salgınına dikkat çekti: “Umutla, heyecanla, yeni hayallerle karşıladığımız 2020 yılını ne yazık ki pek de alışkın olmadığımız bir şekilde noktalıyoruz. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de 2020 yılının ilk çeyreğinde, Mart ayında görülmeye başlanan Koronavirüs salgınının, almış olduğumuz bireysel tedbirler sayesinde en kısa zamanda atlatacağımıza olan inancımız tam. Vaka artışları nedeni ile bireysel tedbirlerinizi lütfen uygulamaya devam ediniz. Herkes kişisel tedbirini almayı sürdürmeli, mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan kaçınılmalı, kişisel temizliğimize de özen göstererek, maske kullanımına devam etmeliyiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle İskele Belediyesi olarak almış olduğumuz tedbirler de siz halkımızın bilinçli davranması ile devam ediyor. Zira biliyoruz ki Koronavirüs almış olduğumuz tedbirlerden güçlü değil.2020 yılını olumsuzluklarla uğurlarken, 2020 yılında aldığımız önlemleri, 2021 yılından da endişeye kapılmaksızın devam ettirmek ve yetkili kurumlarca tavsiye edilen korunma yöntemlerini uygulamak, hem bireysel sağlığımız hem de kamu sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı kutluyor, yeni yılın, ülkemiz ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor, hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum.”

İSKELE BELEDİYESİ’NE ULAŞILABİLECEK TELEFON NUMARALARI

Genel sorun bildirimi : 0548 810 11 77

Genel Hizmet Birimi Sorumlusu :0548 810 11 05

Su İşleri : 0548 810 11 09/0548 810 12 29

Defin İşleri : 0548 810 11 05

Temizlik İşleri : 0548 810 11 05

Alo Zabıta : 0548 810 11 16

İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle;

Orman Yangın : 177

Polis İmdat : 155

Acil Servis : 112

Yangın : 199

İskele Polis Müdürlüğü : 371 23 33

İskele Sağlık Merkezi : 371 23 19