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İskele Belediyesi e-vezne devrede

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İskele Belediyesi, 'online ödeme sistemi'nin devreye girdiğini duyurdu.
İskele Belediyesi e-vezne devrede

İskele Belediyesi’nde “Online Ödeme Sistemi” devreye girdi. İskele ve köylerinde yaşayan ve taşınmazı bulunan herkes, İskele Belediyesi’ne gitmeden, bulundukları herhangi bir yerden internet üzerinden 7 gün 24 saat ödemelerini yapabilecek. 

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi veznesinde yapılabilen ödemeler bundan böyle, internet üzerinden https://online.iskelebelediyesi.com/vezne adresinden de yapılabilecek.

Sistem sayesinde emlak vergisi, su faturası, iş yeri vergisi vb. borçları sorgulanabilecek ve ödeme yapılabilecek.

SADIKOĞLU:  “VATANDAŞIN İŞİ KOLAYLAŞTI”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, online ödeme sistemi sayesinde, zaman ve mekan sınırı olmadan belediyenin internet üzerinden hizmet veriyor olmasının vatandaşın işini kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Sadıkoğlu, İskele ve köylerinde yaşayan, taşınması İskele Belediyesi sınırları dahilinde olan ancak yurtdışında yaşayanların da bu sistem sayesinde belediyede var olan kişisel bilgilerine istedikleri zaman erişebilme imkânı sağlandığını da bildirdi. Vezne hizmetini evlere kadar götürdüklerini de ifade eden Başkan Sadıkoğlu, sistem sayesinde, ödemelerin yalnızca mesai saatleri içerisinde değil 7 gün 24 saat boyunca yapılabileceğinin de altını çizdi.

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