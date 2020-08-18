İskele bölgesi ve civar köylerinde elektrik kesintisi uyarısı

Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle, saat 10.45’den yaklaşık 13.00’a kadar Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü’ne elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten geç ya da erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması yönünde uyarıda bulunuldu.