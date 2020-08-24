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İskele Kalecik’te “Çin Seddine” tepkiler artıyor!

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İskele Kalecik’te “Çin Seddine” tepkiler artıyor!
İskele Kalecik’te “Çin Seddine” tepkiler artıyor!

İskele Kalecik bölgesindeki deniz sahilinde bulunan kumsal alana yapılması planlanan 16 katlı üç apartman bina için girişimlerin hızlandığı öğrenildi. Daha önce de yapılan girişimlere bölge halkı sert tepki göstermiş ve bunun üzerine inşaat projeleri ruhsatlandırılamamıştı.

DERE YATAĞINA KÖPRÜ İZNİ

Mevcut kumsala herhangi bir yol bağlantısı olmadığından, yol bağlantısı için önce dere yatağı üzerine inşa edilecek köprü izni ardından da köprü ayağının oturacağı hali (kamuya ait) arazinin ilgili şirkete yasal olmayan yollarla verildiği yönünde iddialara da var.

YENİDEN HORTLATILDI

Ertelenen Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı sonrasında mevcut sahili iç edecek “Çin Setti” projesine izin almak için bazı iş insanlarının girişimler yaptığı öğrenildi. Mevcut sahile resmi yol yokken, deniz sahilinden mesafesinin ise yer yer 2 metre yer yer ise sadece 11 metre olduğu kayıtlara geçti.

 

3 BLOK ve 16 KAT İNŞAAT!

İskele Kalecik bölgesindeki deniz sahilinde bulunan kumsal alana yapılması planlanan 16 katlı dört bina için girişim yapıldığı öğrenildi.  Mevcut kumsala herhangi bir yol bağlantısı olmadığından, yol bağlantısı için önce dere yatağı üzerine inşa edilecek köprü izni ardından da köprü ayağının oturacağı hali (kamuya ait) arazinin ilgili şirkete verildiği yönünde iddialara da var.

 

İMZALAR TOPLANDI

İskele Kalecik bölgesinde ikamet eden yurttaşlar, yapılmak istenen ÇİN SETTİ’ne karşı da imza kampanyası başlattı. Detay Gazetesi yayınları sonrasında, olaya tepki duyan İskele Kalecik bölgesinde ikamet eden 75 civarında vatandaşın yapılmaya çalışılan “ÇİN SETTİ” ile ilgili kendi aralarında imza topladıkları ve örgütlenmeye başladıkları da öğrenildi.

 

ÖRGÜT KURDULAR

İskele Kalecik bölgesinde ikamet eden yurttaşlar imza kampanyası yanı sıra sahillerinin korunması için bir de örgüt kurdu. Vatandaşlar hayali projeler ile sahilin iç edilmek istendiğini belirtirken her türlü yasal haklarını arayacaklarını ve bunun için de örgütlendiklerini açıkladılar.

DAVA VE EYLEMLER BAŞLAYACAK

16 Katlı ve denize sadece 12 metre mesafede olması planlanan ve kumun üzerine yapılacak olan apartmanlara ulaşmak için herhangi bir yol olmadığını da belirten vatandaşlar “ Burası Kaplumbağa yumurtlama alanı, bu sahili beton yapmalarına izin vermeyeceğiz” dediler.

Vatandaşlar, hayali projenin daha ileri gitmemesi için yasal hakları dahil her türlü eyleme hazırlık yaptıklarını da belirttiler.

Diğer yandan İskele Sahillerini ve Çevreyi Koruma İnsiyatifi  bazı çevre sakinleri ile birlikte hukuk mücadelesi başlatmak için gereken girişimleri yaptıkları da öğrenildi.

 

ÇED RAPORU DA YOK

Denize 12 metre kumsal üzerine yapılması planlanan 16 katlı apartmanlar ile ilgili Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun da olmadığı öğrenilirken, kaplumbağa yumurtlama bölgesi de olan sahile ÇED raporu alınabilmesi için de yoğun girişimler yapıldığı öğrenildi.

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