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İskele'de 12’den vurmak için mücadele ettiler

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5 kategoriden oluşan yarışmanın finalinde dereceye giren sporculara ödülleri Meclis Üyeleri Ahmet Orun, Seymen Yılmaz ve KKTC Okçuluk Federasyonu yetkilisi tarafından taktim edildi.
İskele'de 12’den vurmak için mücadele ettiler

52. Geleneksel İskele Festivali bünyesine katılan okçuluk yarışmasının bu yıl 3.’sü gerçekleştirildi. İskele Belediyesi’nin katkılarıyla KKTC Okçuluk Federasyonu’nun himayelerinde İskele Onur Camping olarak bilinen alanda gerçekleştirilen ve çok sayıda sporcunun katılığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda taktim edildi. 5 kategoriden oluşan yarışmanın finalinde dereceye giren sporculara ödülleri Meclis Üyeleri Ahmet Orun, Seymen Yılmaz ve KKTC Okçuluk Federasyonu yetkilisi tarafından taktim edildi.

 

2.İSKELE OKÇULUK YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER

U 13 A Kız

1. Melek Osum (KANTARA)

2. Miray Erkurt (KODOSD)

3. Doğa ekşi (KODOSD)

 

U 13 A Erkek

1. Berkay Talaş (BAF)

2. Doğukan Ekşi (KODOSD)

 

U 13 B Olimpik Kız

1. Irmak Sekmen (BAF)

 

U 13 B Olimpik Erkek

1. Ali Demir (MGA)

2. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)

 

U 15 Olimpik Kız

1. Hayal Hüsam (BAF)

2. Kübra Altınbaş (EŞE)

3. İclal Ilgu (MGA)

 

U 15 Olimpik Erkek

1. Azat Yalçın (KODOSD)

2. Uras Cıvgın (MGA)

3. Eren Arslan (MGA)

 

U 15 Makaralı Kız

1. Aleyna Bakkal (EŞE)

 

U 15 Makaralı Erkek

1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)

 

U 18 Olimpik Kız

 1. Sahra Havutçu(KANTARA)

2. Ayça Numan (BAF)

 

U 18 Olimpik Erkek

1. Ekrem Başar (BAF)

2. Asrın Harmancıklı (EŞE)

3. İsmet Aydoğdu (MGA)

 

U 21 Olimpik Kız

1. Gülay Araz (BAF)

2. Gülnaz Kahyrova (KASD)

3. Hayat Dönmez (MGA)

 

U 21 Olimpik Erkek

1. Mustafa Soygazi(BAF)

2. Okay Maşera(BAF)

3. Poyraz Okur

 

Büyük Olimpik Kadın

1. Zeynep Tonga Aktansoy (KODOSD)

2. Pervin Çerkez (KODOSD)

3. Nur Yılmaz (KODOSD)

 

Büyük Olimpik Erkek

1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)

2. Erdem Yükselenler (KODOSD)

3. Ömer Duman (MSK)

 

Büyük Makaralı Kadın

1. Güzin Bakkal (EŞE)

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