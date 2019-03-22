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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İskele'de 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz!

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İskele'de 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz!
İskele'de 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz!

İskele'de bir restoranda çalışan bir şahıs restoranda annesi ile yemek yemekte olan 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesi ile gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan zanlının KKTC'de kaçak olduğu belirlendi. Zanlı cezaevine gönderildi

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