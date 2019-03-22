İskele'de 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz!

İskele'de bir restoranda çalışan bir şahıs restoranda annesi ile yemek yemekte olan 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesi ile gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlının KKTC'de kaçak olduğu belirlendi. Zanlı cezaevine gönderildi
İskele'de bir restoranda çalışan bir şahıs restoranda annesi ile yemek yemekte olan 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesi ile gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlının KKTC'de kaçak olduğu belirlendi. Zanlı cezaevine gönderildi
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