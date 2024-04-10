İskele’de 77 adet tarihi geçmiş ürüne el konuldu

İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne bağlı Çevre ve Sağlık Bölümü, Ramazan Bayramı öncesinde, arife günü olan bugün, akşam saatlerinde bölgedeki restoranları denetledi.

Halk sağlığından hareketle yapılan denetimde, hijyen kurallarının yanında ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Büyük bir titizlikle kontrollerini sağlayan ekip, 77 adet tarihi geçmiş ürüne el koyarak imha etti.

BAYRAM SÜRESİNCE İHBARLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Belediyeden yapılan açıklamada, birçok noktada gördükleri sorunları çözen, kurallara ve yasalara uymayanlara cezai işlem uygulayan İskele Belediyesi Zabıta Birimi bünyesinde oluşturulan Çevre ve Sağlık Bölümü’nün, ihbarlara da büyük önem verdiği ifade edildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamanın devamında ise, Ramazan Bayramı süresince de Bölüm Sorumlusu Cemal Kurteli’ye 0548 810 11 01 numaralı telefondan ulaşabileceği ya da WhatsApp üzerinden mesajlarını iletebileceği belirtildi.