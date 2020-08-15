İskele'de çalışan Covid-19 Pozitif çıkan Polis memuru Mağusa'da ikamet ediyor

Ülkede Covid-19 pozitif vaka sayıları artıyor...

İskele'de çalışan Covid-19 Pozitif çıkan Polis memuru Gazimağusa'da ikamet ediyor...

Polis memurunun eşinin de Mağusa'da bir market işlettiği de öğrenildi.

Polis memurunun temaslıları ile ilgili temas ekibi çalışıyor.

İSKELE'DE İKİ VAKA

Dün Yenierenköy bölgesinde tespit edilen iki yerel pozitif vakanın ardından bugün de İskele bölgesinde 2 yeni yerel pozitif vakaya rastlandığı öğrenildi.

Vakalardan biri, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde çalışan bir polis.

Söz konusu polisin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, tedbir amaçlı müdürlükte görev yapan tüm polislere test yapıldığı ve ülke genelindeki müdürlüklerde virüse karşı alınan önlemlerin arttırıldığı öğrenildi.

İKİNCİ VAKA İNGİLTERE BAĞLANTILI

İskele’deki bir sitede yaşayan yurtdışı bağlantılı bir şahsın pozitif olduğu öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı temaslı takip ekipleri, her iki vakayla ilgili temaslı takip çalışmalarını sürdürüyor.

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