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İskele'de elektrik kesintisi!

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İskele'de elektrik kesintisi!
İskele'de elektrik kesintisi!

Kıb-tek'ten yapılan açıklamaya göre, Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; İskele bölgesine (Long Beach hariç) elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz

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