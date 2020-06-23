İskele’de sahil yağmasına 75 imza ile dava açacaklar!

Kalecik bölgesindeki sahilde bulunan kumsal alana yapılması planlanan 16 katlı üç apartman bina için girişimlerin hızlandığı öğrenildi. Daha önce yapılan girişimlere bölge halkı sert tepki göstermiş ve sonrasında inşaat projeleri ruhsatlandırılamamıştı.

İskele Kalecik bölgesindeki deniz sahilinde bulunan kumsal alana yapılması planlanan 16 katlı üç apartman bina için girişimlerin hızlandığı öğrenildi. Daha önce de yapılan girişimlere bölge halkı sert tepki göstermiş ve bunun üzerine inşaat projeleri ruhsatlandırılamamıştı.

İSKELE’DE SAHİL YAĞMASINA

75 İMZA İLE DAVA AÇACAKLAR!

YENİDEN HORTLATILDI

15 Temmuz 2020 tarihine ertelenen Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı öncesinde mevcut sahili iç edecek “Çin Setti” projesine izin almak için bazı iş insanlarının girişimler yaptığı öğrenildi. Mevcut projelere yol yokken, denizden mesafesinin ise sadece 12 metre olduğu belirtiliyor.

3 BLOK ve 16 KAT İNŞAAT!

İskele Kalecik bölgesindeki deniz sahilinde bulunan kumsal alana yapılması planlanan 16 katlı dört bina için girişim yapıldığı öğrenildi. Mevcut kumsala herhangi bir yol bağlantısı olmadığından, yol bağlantısı için önce dere yatağı üzerine inşa edilecek köprü izni ardından da köprü ayağının oturacağı hali (kamuya ait) arazinin ilgili şirkete verildiği yönünde iddialara da var.15 Temmuz 2020 tarihine ertelenen Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı öncesinde mevcut sahili iç edecek “Çin Setti” projesine izin almak için bazı iş insanlarının girişimler yaptığı öğrenildi. Mevcut projelere yol yokken, denizden mesafesinin ise sadece 12 metre olduğu öğrenildi.

İMZALAR TOPLANDI

İskele Kalecik bölgesinde ikamet eden yurttaşlar, yapılmak istenen ÇİN SETTİ’ne karşı da imza kampanyası başlattı. Detay Gazetesi yayınları sonrasında, olaya tepki duyan İskele Kalecik bölgesinde ikamet eden 75 civarında vatandaşın yapılmaya çalışılan “ÇİN SETTİ” ile ilgili kendi aralarında imza topladıkları ve örgütlenmeye başladıkları da öğrenildi.

DERNEK KURULUYOR

İskele Kalecik bölgesinde ikamet eden yurttaşlar imza kampanyası yanı sıra sahillerinin korunması için bir de dernek kuruyor. Vatandaşlar hayali projeler ile sahilin iç edilmek istendiğini belirtirken her türlü yasal haklarını arayacaklarını ve bunun için de örgütlendiklerini açıkladılar.

ÇED RAPORU DA YOK

Denize 12 metre kumsal üzerine yapılması planlanan 16 katlı apartmanlar ile ilgili Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun da olmadığı öğrenilirken, kaplumbağa yumurtlama bölgesi de olan sahile ÇED raporu alınabilmesi için de yoğun girişimler yapıldığı öğrenildi.

DAVA HAZIRLIĞINA BAŞLADILAR

Denize 12 metre kumsal üzerine yapılması planlanan 16 katlı apartmanlar ile ilgili bölge sakinleri 75 imza topladı. Bölge sakinlerinin önümüzdeki günlerde dava açacakları da belirtiliyor.

EYLEMLER DE BAŞLIYOR

16 Katlı ve denize sadece 12 metre mesafede olması planlanan ve kumun üzerine yapılacak olan apartmanlara ulaşmak için herhangi bir yol olmadığını da belirten vatandaşlar “ Burası Kaplumbağa yumurtlama alanı, bu sahili beton yapmalarına izin vermeyeceğiz” dediler.

Vatandaşlar, hayali projenin daha ileri gitmemesi için yasal hakları dahil her türlü eyleme hazırlık yaptıklarını da açıkladılar.