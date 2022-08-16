İskele'de sahillerden sonra şimdi de "Sit alanındaki Kale arazisi" kiralandı...

İskele Kalecik’te bulunan Tapınak Şövalyeleri Kalesi arazisi kiralandı!

3 YILLIĞINA KİRALANDI

Kalenin içerisinde bulunduğu arazinin 2021 yılında Maliye Bakanlığı tarafından 3 yıllığına kiralandığı öğrenildi. Antik Gastria Kalesi’nin 1. derecede Arkeolojik SİT alanı olarak belirlenen yeri, yapılaşmaya açıldı.

Gastria Kalesi'nin Google Earth'den Görünümü

SEPTİK PİS SU KUYUSU AÇTILAR

Kiralanan bölgeye septik kuyu açıldığı öğrenilirken bu konunun 1. derecede Arkeolojik SİT alanı olan bir bölgede olması tepkiye neden oldu.

Gastria Kalesi İskele Kalecik

ÇİN SEDDİ HAZIRLIĞI

İskele Kalecik sahilinde bazı inşaat şirketleri kumul alan üzerine 16 katlı binalar yapmak için girişimde bulunmuşlardı. İlgili şirketlerin girişimlerini devam ettirdikleri ve kumul alan üzerindeki projelerini hayata geçirebilmek için bir çok yol izledikleri ve bölgede bulunan bazı konutları da kumul alana ulaşabilmek için yol izni alabilmek adına satın aldıkları öğrenildi.

ANITLAR YÜKSEK KURULU TARAFINDAN KORUMADA

1. derece sit alanı olan Gastria Kalesi’nin SİT alanı olarak ilan edilen bölgesi, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından korumaya alınmış durumda.

GASTRİA KALESİ NEDİR?

Gastria Kalesi Kuzey Kıbrıs'ta bir kaledir. Kaleden ilk olarak 1210 yılında Tapınak Şövalyeleri kalesi olarak bahsedilir. 1279'da Kıbrıslı III. Hugues tarafından söküldü. 1308'de Hospitalier Şövalyeleri'nin mülkiyetine geçti ve daha sonra belirsiz bir şekilde kaldı.

1. derece sit alanı olan Gastria Kalesi kalıntıları

GASTRİA KALESİ NEREDEDİR?

Kale, Gazimağusa Körfezi'nin kuzey tarafında, Gastria köyünün 3 kilometre (1.9 mil) güneybatısındaydı.

GASTRİA KALESİ’NİN TARİHİ NEDİR?

1191'de Kıbrıs, adanın hükümdarı Kıbrıslı İsaakios Komnenos'a karşı yürüttüğü kampanya sırasında Aslan Yürekli I. Richard tarafından ele geçirildi. Richard daha sonra adayı, Lefkoşa'daki büyük bir ayaklanmanın ardından yönetimi aniden sona eren Tapınak Şövalyeleri'ne sattı. Kıbrıs daha sonra Lüzinyan Hanedanı'ndan Lüzinyanlı Guy'a satıldı. Gastria Kalesi'nden ilk olarak 1210'da Montbéliardlı kraliyet naibi Walter'ın müttefikleri Tapınakçılarla birlikte kaleye sığınması sırasında bahsedilir.Daha önce kraliyet hazinesinin idaresine ilişkin bir hesabı yeni taç giydirilen Kıbrıslı I. Hugues'e vermeyi reddetmiş ve daha sonra Kudüs Krallığı'na kaçmıştı. Hugues'un 1218'de ölümü ile barış dönemi sona erdi.

İbelin Hanedanı ile Kutsal Roma İmparatoru II. Frederick'in yerel destekçileri arasında kimin krallık naibi olarak hareket etmesi gerektiği konusunda bir mücadele ortaya çıktı. Frederick'in 1228'de Limasol'a gelişi, çatışmayı açık bir savaşa dönüştürdü. 1229'da Beyrut'un Eski Lordu İbelinli John, Gastria limanından Kıbrıs'a döndü. 1232'de, Agridi Savaşı yenilgisinin ardından, Frederick'in kalan birkaç destekçisi Gastria'da saklanmak için izin istedi. 1229'da Acre'de Frederick'le savaşan Tapınakçılar izin talebini reddetti ve hendeğe saklanmaya çalışanlar tutuklandı. Daha sonra Lüzinyanlar, yalnızca ara sıra meydana gelen saray darbeleri ile kesintiye uğrayarak hükümdarlıklarını sürdürdüler.[4][5] 1279'da III. Hugues, kaleyi söktü ve Tapınakçılar, I. Carlo'yu desteklediklerini açıkladıktan sonra sınır dışı edildiler. 1310'da, Kudüs Kralı II. Henri, Ermenistan'a sürgüne giderken Gastria'dan geçti. Artık o tarihten itibaren kale olarak bahsedilmiyordu.

GASTRİA KALESİ’NİN MİMARİSİ NEDİR?

Gastria, uzun dar bir sırtın sonunda bulunan küçük dikdörtgen bir kaleydi. Sırttan 4.5-7.9 metre genişliğinde ve 2-2.6 metre derinliğinde kayaya oyulmuş bir hendekle ayrılmıştır. Hendek bir zamanlar bir asma köprü veya ahşap bir köprü ile geçildi. Küçük Tapınakçı kalelerinin özelliklerine uygun olarak, Gastria'nın kulesi yoktu. Kalenin merkezinde yuvarlak bir sarnıç vardı. Doğuda, hem denize hem de kaleye bakan kayalık bir çıkıntı şeklindeki doğal bir bakış noktası, bir zamanlar işgal edildiğine dair işaretler taşıyor. Çıkıntı bir zamanlar kaleden şimdi doldurulan bir kanal ile ayrılmıştı. Kalenin kuzeyinde, çıkıntı ve kıstak, liman görevi gören bir su yoludur.