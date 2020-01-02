İskele'de UBP'li vekilin aşk kaçamağına polis baskını!

Gazeteci Levent Özadam Kıbrıs Time internet sitesinde köşe yazısında UBP'li vekilin İskele'de yaşanan "aşk kaçamağını" anlattı.

İşte o yazı;

Ailevi bir konuydu ama kon mankeni de bir vekil olunca, hani şu milletin vekili yazmak şart oldu! Bir süredir eşiyle yolları ayırma noktasında olan UBP’li vekil…

İskele’deki villasında eşi tarafından fena şekilde basıldı!

Hem de polis eşliğinde…

Detaya gelince;

Vekilimiz eşiyle evleri ayırmış, kendi villada kalıyor…

Dün öğlen saatlerinde sekreteri olan sevgilisi ile burada buluşmuş, artık evde ne yaptıkları kendi bilecekleri bir iş tabi ki!

Kapının önünde küçük bir araba…

Vekilin eşi bir süredir belli ki takipte olduğu için iz sürmüş olsa gerek, tam da anını yakalamış!

Eve giremiyor çünkü kilitler değiştirilmiş…

Bunu fırsat bilip polisi arıyor, ‘evde hırsız var’ diye şikayetçi oluyor!

Poliste kapıyı kırıp içeri giriyor…

Vekil panik içinde kadını yatak odasına kilitliyor kimse girmesin diye!

Sekreteri de o hengamede yatak odasının penceresinden çıkıp ön kapıdaki aracına binip uzaklaşıyor…

Hem de herkesin gözünün önünde!

Polis te şahit olduğu için büyük ihtimalle bu evlilik çok yakında bitecek…

Buna isterseniz vekil eşinin intikamı deyin isterseniz çapkın vekilin maceraları!

Dün öğle akşam saatlerinden itibaren olayı öncelikle UBP’liler duydu…

Gece saatlerinde yayıldı!

Bize kadar ulaştı…

Bu durumlarda en çok niye üzülürüz bilir misiniz?

Yaşananlardan en çok etkilenecek olan çocuklara…

Büyüklerin hatalarını hep onlar mı çekmek zorundalar diye hayıflanmamak elde değil!