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İskele’de Uyuşturucu Operasyonu: 36 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

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İskele’de Uyuşturucu Operasyonu: 36 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı
İskele’de Uyuşturucu Operasyonu: 36 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

20 Eylül 2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, İskele’de İskele Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, F.C.O. (E-36) isimli şahsın çantasında yapılan aramada yaklaşık 28 gram ağırlığında uyuşturucu madde olduğu düşünülen bir madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Operasyonun ardından F.C.O.'nun Gazimağusa'daki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu değerlendirilen bir öğütücü bulundu.

F.C.O. tutuklanarak soruşturma derinleştirilmek üzere devam etmektedir.

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