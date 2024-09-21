İskele’de Uyuşturucu Operasyonu: 36 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

20 Eylül 2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, İskele’de İskele Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, F.C.O. (E-36) isimli şahsın çantasında yapılan aramada yaklaşık 28 gram ağırlığında uyuşturucu madde olduğu düşünülen bir madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Operasyonun ardından F.C.O.'nun Gazimağusa'daki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu değerlendirilen bir öğütücü bulundu.

F.C.O. tutuklanarak soruşturma derinleştirilmek üzere devam etmektedir.