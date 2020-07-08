  • BIST 120.150
  • Altın 396,527
  • Dolar 6,8578
  • Euro 7,7385
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUluçay:20 Temmuz’da Meclis’te resepsiyon yapılmayacak

İskele'ye yeni kolej binası: "Hasret sona eriyor" Binada eğitimin Şubat 2021'de başlaması hedefleniyor

» »
Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu ile Eğitim Bakanlığı, İskele'ye yeni kolej binası yapımı için imza attı. Söz konusu binada eğitimin Şubat 2021'de başlaması hedefleniyor...
İskele'ye yeni kolej binası: "Hasret sona eriyor" Binada eğitimin Şubat 2021'de başlaması hedefleniyor

İmza töreni öncesi Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Bekirpaşa Lisesi'ni çok programlı bir liseye çevirerek kolej fırsatını o bölgeye sağlamıştık.

Biliyorsunuz bu yıl da Lefke'de bir kolej imkanı yarattık ama onların da bir binası yok. Vakıflar Yönetim Kurulu'ndan İskele'ye bir kolejin yapılması kararını çıkararak bir hasretin sona ermesini sağladılar. Burada imza atacağız. Biz öğrencilerimiz adına çok mutluyuz. Ülkemize okul kazandırıyoruz. Ögrencilerimiz ve halkımız adına çok teşekkür ediyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de uyuşturucu ziraatına Narkotik baskını: 2 tutuklu23 Haziran 2020 Salı 21:39
  • İskele Belediyesi Halk Plajı korona tedbirleriyle açıldı23 Haziran 2020 Salı 14:55
  • Dr. Bülent Dizdarlı :Pandemi Hastanesine Neden Gereksinim Duyuyoruz?19 Haziran 2020 Cuma 10:50
  • Berberoğlu’nun ölüm sebebi kalp krizi18 Haziran 2020 Perşembe 15:56
  • İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Dün Telekonferansla Toplantı Gerçekleştirdi18 Haziran 2020 Perşembe 15:00
  • İskele Belediyesi Zabıta Birimi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi İle İş Birliğinde “Korona Denetimi” Yaptı11 Haziran 2020 Perşembe 17:15
  • İskele'nin bazı bölgelerine yarın 7 saat elektrik verilemeyecek03 Haziran 2020 Çarşamba 14:35
  • İskele Boğaz yolu halen tamir edilmedi..."Birilerinin ölmesi mi bekleniyor?"30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:07
  • Karpaz'da ani ölüm23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:19
  • İskele Kalecik’te yangın23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti