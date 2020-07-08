İskele'ye yeni kolej binası: "Hasret sona eriyor" Binada eğitimin Şubat 2021'de başlaması hedefleniyor

İmza töreni öncesi Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Bekirpaşa Lisesi'ni çok programlı bir liseye çevirerek kolej fırsatını o bölgeye sağlamıştık.

Biliyorsunuz bu yıl da Lefke'de bir kolej imkanı yarattık ama onların da bir binası yok. Vakıflar Yönetim Kurulu'ndan İskele'ye bir kolejin yapılması kararını çıkararak bir hasretin sona ermesini sağladılar. Burada imza atacağız. Biz öğrencilerimiz adına çok mutluyuz. Ülkemize okul kazandırıyoruz. Ögrencilerimiz ve halkımız adına çok teşekkür ediyoruz."