İspanya eski Kralı Juan Carlos, ülkeden ayrılma kararı aldı

İspanya eski Kralı Juan Carlos, hakkında çıkan “yolsuzluk” iddialarının ardından ülkeden ayrılma kararı aldı. Eski kral, kararını oğlu Kral 6. Felipe’ye bildirdi.
İspanya Kraliyet Aliesi’nce yapılan açıklamada, 82 yaşındaki Carlos’un ülkeden ayrılma kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, Carlos’un İspanya’dan ayrılma isteğine ilişkin mektubu oğlu Kral 6. Felipe’ye sunduğu bildirildi.
Carlos’un mektubunda gerektiğinde hakkındaki davalarla ilgili ifade verebileceğini bildirdiği kaydedildi.
Haklarındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle zor dönemden geçen İspanya Kraliyet Ailesi, Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanan emerit Kral Juan Carlos’un devletten aldığı maaşı kesmişti.
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