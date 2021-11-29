İspanya'da ÇÖKÜŞ!

İspanya'da enflasyon, artan gıda fiyatlarının etkisi ile yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesine tırmandı ve bu durum, kıta genelinde görülen tedarik sıkıntılarının devam eden sonuçlarının altını çiziyor.

Tüketici fiyatları Kasım ayında, gıda ve yakıt fiyatlarındaki artışın etkisi ile yüzde 5,6 yükseldi ve bu Eylül 1992'den bu yana en güçlü artışı işaret ediyor. Avrupa Birliği (AB) uyumlu endeks de bu seviyede çıktı ve Bloomberg'in anketindeki medyan tahmini ile aynı seviyede gerçekleşti.

Bu veri, halihazırda Avrupa Merkez Bankası (AMB) üzerinde baskı oluşturan Avrupa'daki fiyat baskıları için bir ön görünümü ifade ediyor. Zira Almanya'nın enflasyon rakamları Pazartesi günü, Fransa, İtalya ve Euro Bölgesi verileri ise Salı günü açıklanacak.

AMB İcra Kurulu üyesi Isabel Schnabel, geçen hafta yaptığı açıklamada, enflasyon risklerinin "yukarı yönde eğilim gösterdiğini" kaydederken, Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyonu yönlendiren faktörlerin daha yapısal hale gelmekte olduğu uyarısında bulundu.

İspanya Merkez Bankası baş ekonomisti Oscar Arce, Eylül ayında yaptığı açıklamada, bankanın enflasyonun, artan enerji fiyatlarının etkisi ile, Kasım ayında zirve yaptıktan sonra gelecek yıl yüzde 2 olan AMB hedefine doğru gerileyeceği tahmininde bulunduğunu söyledi.

Bloomberght.