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İspanya'da sahte papaz ortaya çıktı: 18 yıldır görevdeydi

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İspanya'da ortaya çıkan olayda, 18 yıl boyunca Katolik papazı olduğunu söyleyerek evlilik, vaftiz ve günah çıkarma gibi faaliyetlere katılan papazın sahte olduğu ortaya çıktı.
İspanya'da sahte papaz ortaya çıktı: 18 yıldır görevdeydi

İspanya'da ortaya çıkan olayda, 18 yıl boyunca Katolik papazı olduğunu söyleyerek evlilik, vaftiz ve günah çıkarma gibi faaliyetlere katılan papazın sahte olduğu ortaya çıktı.

İsminin Miguel Angel Ibarra olduğu öğrenilen ve 2017 yılında İspanya'ya gelen Kolombiyalı adamın, 18 yıl boyunca kendisini bir papaz gibi gösterdiği ortaya çıktı.

Cadiz ve Ceuta piskoposluğu sözcüsü tarafından AFP'ye yapılan açıklamada, sahte papazın bugüne kadar onayladığı vaftiz ve evliliklerin ise hala geçerli olduğunu belirtildi.

Ibarra, İspanya'nın Andalusia bölgesinin güneyinde yer alan Medina Sidonia Kilisesi'nde görev yapıyordu.

'HİÇBİR ZAMAN YETKİLENDİRİLMEDİ'

Sözcülük tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Kolombiyalı yetkililerin, Ibarra hakkında yapılan kapsamlı bir soruşturmanın ardından kendisinin sahte papazlık belgeleri düzenlediği ve hiçbir zaman yetkilendirilmediğinin öğrenildiğine dair şikayette bulundukları belirtildi.

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Ibarra'nın ayrıca görevde bulunduğu İspanya'dan ayrılarak Kolombiya Santa Fe de Antioquia'da bulunan başpiskoposluğuna geri dönmesi emredildi.

'PİSKOPOSLAR ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDE'

Cadiz ve Ceuta piskoposlarının ise, bu gibi olayların 'örnek bir şekilde Kilise'ye hizmet veren kiliselerin ve sıradan rahiplerin çalışmalarını gölgeleyebileceği' nedeniyle üzüntü içerisinde oldukları belirtildi.

Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, İspanya da son yıllarda yeni papaz bulmakta zorlanıyor ve çoğu zaman Güney Amerika ülkelerinden ithal etmek zorunda kalıyor.

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