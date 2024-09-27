  • BIST 9807.35
  • Altın 2935.914
  • Dolar 34.1738
  • Euro 38.1784
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAFilistin lideri Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: 'Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz'

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları Londra'da protesto edildi

» »
İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto edildi. Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, "Ellerini Lübnan'dan çek, ellerini Orta Doğu'dan çek" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.
İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları Londra'da protesto edildi

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da bulunduğu Downing Sokağı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan İsrail karşıtı protestocular, Gazze'deki "soykırımın" ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

Göstericiler, "Ellerini Lübnan'dan çek, ellerini Orta Doğu'dan çek", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları attı.

 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

 

"İsrail daha geniş bölgesel savaşı kışkırtmaya çalışıyor"

Protestonun organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) adına konuşan Peter Leary, İsrail'in Gazze'deki "soykırımın" ardından Lübnan'a karşı da saldırı ve bombardıman başlattığını söyledi.

Leary, "Filistinlilere yönelik saldırıların yanı sıra İsrail'in daha geniş bölgesel savaşı kışkırtmaya çalıştığı son birkaç gün içinde Lübnan'da 600'den fazla insan öldü." dedi.

İsrail'in saldırılarının sadece "terörist saldırılar" olarak tanımlanabileceğini vurgulayan Leary, "İsrail'in bombardımanını sürdürdüğü Lübnan'a yönelik artan şiddetle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

 

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile diğer Batılı liderlerin bölge için itidal ve ateşkes çağrısında bulunduklarını hatırlatan Leary, "Ancak bu çağrılarda bulunurken İsrail'e silah tedarik etmeyi sürdürmek ve katliamı durdurması için İsrail'e herhangi bir baskı uygulamayı reddetmek iki yüzlülüktür." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbıslı Türk Çalışkan: Nereden geldiğim, kim olduğum siyaset tarzımı etkiliyor19 Temmuz 2024 Cuma 09:33
  • İngiltere’de sigara satın alma yasağı başlıyor18 Temmuz 2024 Perşembe 08:41
  • İngiltere'de beş başbakan deviren kedi Larry hala görev başında08 Temmuz 2024 Pazartesi 20:33
  • Keir Starmer: İngiltere'de İşçi Partisi'ni 14 yıl sonra iktidara taşıyan ülkenin yeni başbakanı05 Temmuz 2024 Cuma 22:24
  • Keir Starmer: İngiltere'de İşçi Partisi'ni 14 yıl sonra iktidara taşıyan lider05 Temmuz 2024 Cuma 14:13
  • İngiltere'de Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak ağır seçim yenilgisi sonrası istifa etti05 Temmuz 2024 Cuma 14:05
  • İngiltere seçimleri: Neler yaşandı ve bundan sonra ne olacak?05 Temmuz 2024 Cuma 12:36
  • İngiltere yarın seçime gidiyor03 Temmuz 2024 Çarşamba 19:21
  • İki komşunun kavgası bir ağacı turistik cazibe merkezine çevirdi01 Temmuz 2024 Pazartesi 20:52
  • Birleşik Krallık'taki tüm partiler Kıbrıs'ta BM kararları temelinde bir çözüme destek veriyor24 Haziran 2024 Pazartesi 20:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti