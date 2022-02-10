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İstanbul'da tutuklulardan biri "Söylemez Kardeşler Çetesi" olduğu öne sürüldü

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İstanbul'da tutuklulardan biri "Söylemez Kardeşler Çetesi" olduğu öne sürüldü
İstanbul'da tutuklulardan biri "Söylemez Kardeşler Çetesi" olduğu öne sürüldü

İstanbul'da tutuklulardan biri "Söylemez Kardeşler Çetesi" olduğu öne sürüldü

Gazeteci Timur Soykan twitter hesabından Falyalı cinayeti ile ilgili önemli iddialar paylaştı.

İşte o paylaşım;

ÖZEL HABER: Halil Falyalı’nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul’da gözaltına alınan üç kişiden birinin Mustafa Söylemez olduğu iddia ediliyor. Söylemez Kardeşler Çetesi’nin lideri olan Mustafa Söylemez 1990’lardan bu güne çok sayıda derin devlet bağlantılı olayla gündeme gelmişti.

2- Söylemez Kardeşler soyisimleri gibi hiç konuşmamaları, ilişkide olduklarının isimlerini vermemeleriyle ünlü. Mustafa Söylemez’in KKTC’de Halil Falyalı’nın en yakınında bulunan bir ismin verdiği ifadeler üzerine gözaltına alındığı öne sürülüyor.

3- Gözaltına alınan diğer iki kişinin ise tetiği çekenler olduğu iddiası var. Üç kişinin sürat teknesiyle Kıbrıs’tan Türkiye’ye geçtiği de öne sürülüyor.

 

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