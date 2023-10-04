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İstatistik Kurumu eylül ayı hayat pahalılığını yüzde 3.27 olarak açıkladı

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İstatistik Kurumu eylül ayı hayat pahalılığını yüzde 3.27 olarak açıkladı
İstatistik Kurumu eylül ayı hayat pahalılığını yüzde 3.27 olarak açıkladı

İstatistik Kurumu eylül ayı hayat pahalılığını yüzde 3.27 olarak açıkladı.

Buna göre  2023 yılında 9 aylık hayat pahalılığı yüzde 63.64 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 81.22 olarak gerçekleşti.

KKTC İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 17.89 ile eğitim ana grubunda gerçekleşti.

Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 9.86, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 4.72, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 4.52, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 3.79, ulaştırma ana grubunda yüzde 3.75, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 3.27, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2.55, lokanta ve oteller ana grubunda 1.54, sağlık ana grubunda yüzde 1.35 artış, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 6,58 ve haberleşme ana grubunda ise yüzde 1.05 azalış gerçekleşti.

-518 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 87 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 518 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 87 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 157.35 ile kırmızı lahana, yüzde 93.63 ile beyaz lahana ve yüzde 87.55 ile halı saha kiralama ücreti oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 40.00 ile  piyango bileti (TC), yüzde 28.31 ile  bamya ve yüzde 27.82 ile limon oldu.

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