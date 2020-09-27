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İşte 11 Ekim'de oy verme yerlerindeki önlemler!

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması sırasında, Covid-19 salgını nedeniyle sandık başında geçmiş seçimlerden farklı olarak uygulanacak bazı kurallar belirledi.
İşte 11 Ekim'de oy verme yerlerindeki önlemler!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması sırasında, Covid-19 salgını nedeniyle sandık başında geçmiş seçimlerden farklı olarak uygulanacak bazı kurallar belirledi.

YSK’nın belirlediği kurallarla ilgili seçmenleri ve görevlileri bilgilendirmek amacıyla videolar hazırlandı.

Buna göre, her sandık kuruluna birer el dezenfektanı verilecek, sandık başkanları, kurul üyeleri ve odaya girenlerin sürekli maske taktığına dikkat edecek, maske kullanmayan içeri alınmayacak.

Kimlikle ilgili sandık kurulunun sorgulama yapması halinde, kişi maskeyi indirip yüzünü göstermek zorundadır.

Oy verme yerlerinde camlar sürekli açık tutulacak Oy vermeye gelecek vatandaşlara YSK tarafından tedarik edilen tek kullanımlık eldivenler verilecek. Kullanılan eldivenlerin çıkışta çöp torbasına atılması istenecek.

Sandık başkanı ve sandıkta görevli polis oy vermek için bekleyen kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymalarını sağlayacak.

Alanın müsait olması halinde bekleyenlerin duracakları yerleri gösterecek şekilde bir uçuk metre aralıklarla yere işaret konulacak.

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