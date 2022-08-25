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İşte 18 Belediye ve bağlı köylerin listesi

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İşte 18 Belediye ve bağlı köylerin listesi
İşte 18 Belediye ve bağlı köylerin listesi

18 belediye ile bu belediyelere bağlanan yerleşim yerlerinin listesine ulaştı.

1-            LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ:

Lefkoşa, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Aydemet (9 köy)

2-            GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ:

Yukarı Derinya, Gazimağusa, Tuzla, Mutluyaka (4 köy)

3-            GİRNE BELEDİYESİ:

Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit, Karaoğlanoğlu (9 köy)

4-            GÜZELYURT BELEDİYESİ:

Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler, Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkanlı (14 köy)

5-            İSKELE BELEDİYESİ:

Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Boğaziçi, Sınırüstü, İskele, Bahçeler, Boğaztepe, Boğaz, Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan, Mersinlik, Ergazi, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca. (22 köy)

6-            LEFKE BELEDİYESİ:

Aşağı Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenliköy, Lefke, Doğancı, Gaziveren, Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademliköy, Ömerli, Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli, Yeşilyurt, Erenköy (22 köy)

7-            DEĞİRMENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ:

Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan, Minareliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler, Kiracıköy, Gaziler, Dereliköy, Akıncılar, Erdemli, Kırıkkale (22 köy)

8-            LAPTA - ALSANCAK – ÇAMLIBEL BELEDİYESİ:

Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka (20 köy)

9-            ERENKÖY -  KARPAZ BELEDİYESİ:

Gelincik, Ziyamet, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Adaçay, Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz (14 köy)

10-         MEHMETÇİK - BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ:

Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra, Zeybekköy, Balalan (10 köy)

11-         GEÇİTKALE - SERDARLI BELEDİYESİ:

Nergisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Çamlıca, Gönendere, Tirmen, Yamaçköy, Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı, Ulukışla, Kurudere (16 köy)

12-         MESARYA BELEDİYESİ:

Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy     (9 köy)

13-         GÖNYELİ - ALAYKÖY BELEDİYESİ:

Alayköy, Gönyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere (7 köy)

14-         YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ:

Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova     (8 köy)

 

15-      ÇATALKÖY – ESENTEPE BELEDİYESİ:

Çatalköy, Esentepe, Arapköy, Beşparmak, Karaağaç, Bahçeli (6 köy)

16-         DİKMEN BELEDİYESİ:

Şirinevler, Dağyolu, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Taşkent, Aşağı Taşkent, Güngör, Pınarbaşı, Boğazköy, Ağırdağ, Kömürcü, Göçeri, Akçiçek (13 köy)

17-         TATLISU BELEDİYESİ:

Tatlısu (1 köy)

18-         BEYARMUDU BELEDİYESİ:

Beyarmudu, Düzce, İncirli, Türkmenköy, Köprülü, Çayönü, Güvercinlik (7 köy)

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