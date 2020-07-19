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İşte 20 Temmuz 74’ün bilançosu

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İşte 20 Temmuz 74’ün bilançosu
İşte 20 Temmuz 74’ün bilançosu

20 Temmuz 1974’ün bilançosu

• 140 bin ila 200 bin Kıbrıslı Rum adanın kuzeyinden güneye, 42 bin ila 65 bin Kıbrıslı Türk de adanın güneyinden kuzeye göç etti.

• Kıbrıslı Türkler adanın güneyinde yaklaşık 500 bin dönüm; Kıbrıslı Rumlar adanın kuzeyinde 1.5 milyon dönüm malını terk etmek zorunda kaldı.

• Eylül-Ekim 1974’te 3 bin 308 Kıbrıslı Türk ve 2 bin 479 Kıbrıslı Rum esir yer değiştirdi.

Kayıp şahısların sayısı:

• Kıbrıslı Rumlar: 1510

• Kıbrıslı Türkler: 492

Kimliklendirilip ailelerine teslim edilen kişiler:

• Kıbrıslı Rumlar: 700

• Kıbrıslı Türkler: 274

• 1974 Kıbrıs savaşında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 498 asker yaşamını kaybetti

.• 70 Kıbrıslı Türk asker ve 270 Kıbrıslı Türk sivil hayatını kaybetti.

• Kıbrıslı Rumlarda 4 bin ölü, 12 bin yaralı kayıtlara geçti

 

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