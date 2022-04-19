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İşte adım adım Hükümeti istifaya götüren sürecin detayları...

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İşte adım adım Hükümeti istifaya götüren sürecin detayları...
İşte adım adım Hükümeti istifaya götüren sürecin detayları...

İşte Hükümeti İstifaya Götüren Krizin Detayları

Enerji fiyatları açıklandı. Açıklanan  fiyatlara halk büyük tepki koydu.  Eylemler ve tepkiler nedeni ile Bakanlar Kurulu toplandı.

Herhangi bir hesaplama yapılmadan elektrik fiyatlarında indirime gidildiği açıklandı.

Maliye BAkanı Sunat Atun Ramazan’da içki fiyatlarını indirmem dedi.

Maliye Bakanı Atun ortaya konan  enerjideki indirim için 180 Milyon TL yeni kaynak ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Sucuoğlu Atun’u Pazartesi Meclis’teki odasında istifasını istedi. Atun ben yanlış yapmadım dedi ve istifa etmedi.

 

ANKARA DAVET ETTİ

Tüm bunlar yaşanırken Ankara’dan Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Sunat Atun’a davet geldi. Ardından Ankara’ya gidildi. Ancak ikili arasındaki soğuk rüzgarlar Ankara’da da devam etti.

 

ATUN GERİ ADIM ATMADI

Maliye Bakanı Sunat Atun enerji fiyatları ile ilgili herhangi bir adım atmadı.

 

EL-SEN PROTOKOLÜ KRİZİ

Ardından EL-SEN ile Başbakan Sucuoğlu’n un imzaladığı protokolü telefonda ulaşılamadığı için imzalamadığı iddia edildi. Atun ise telefonunun açık olduğunu inanmadığı hiçbir belgeyi imzalamayacağını açıkladı. Bu konu Meclis kürsüsünden de tartışma konusu oldu.

 

GÖREVDEN ALMA GİRİŞİMİ VE İSTİFA

Bugün ise Başbakan Faiz Sucuoğlu Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alma kararnamesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

 

TATAR İMZALAMADI, HÜKÜMET İSTİFASINI SUNDU

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün sabah kendisine sunulan kabine değişikliğini onaylamadı. Bunun üzerine UBP Meclis grubuna ve ortakları DP ve YDP Başkanlarına bilgi veren Başbakan Sucuoğlu istifasını Cumhurbaşkanına sundu.

 

TATAR’IN KARARI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konu hakkında vereceği karar bekleniyor.

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