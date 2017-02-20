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İşte Anket sonuçları...

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İşte Anket sonuçları...
Bu Pazar bir seçim olsa halkın sadece %62’si sandığa gidecek. Siyasete, siyasetçilere ve parlamento ile hükümete güven ise çok düşmüş durumda. Sandığa katılım bir referandum olması durumunda ise hayli yükseliyor...

Erken Seçim konusunun sıkça konuşulmaya başlaması ile anket şirketleri sahaya inip halkın nabzını tuttu. DETAY Gazetesi 2178 kişi ile yüz yüze yapılan ŞUBAT 2017 anketini açıklıyor.

Bugün bir seçim olsa lider parti hangisi olur? Kaç parti meclise girecek? Partilerin oy oranları neler? Kıbrıs Türk halkı garantilere nasıl bakıyor? Halk tek başına iktidar mı, koalisyon mu istiyor? Detay Gazetesi cevaplıyor...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya halk güveniyor mu? Kıbrıs Türk halkı nasıl bir çözüm istiyor? Kıbrıs Türk halkı garantilere nasıl bakıyor? Cumhurbaşkanının görüşlerine en yakın olan siyasi parti hangisi? Kıbrıslı Türk halkı en çok hangi kurumlara güven duyuyor? Kıbrıs Türk halkı UBP-DP hükümetini başarılı buluyor mu? Bugün seçim olsa hangi parti 1. olur? Kaç parti meclise girecek? Partilerin oy oranları neler? Halk tek başına iktidar mı, koalisyon mu istiyor?

Taner Ulutaş

Bu Pazar bir seçim olsa halkın sadece %62’si sandığa gidecek. Siyasete, siyasetçilere ve parlamento ile hükümete güven ise çok düşmüş durumda.  Sandığa katılım bir referandum olması durumunda ise çok yüksek seviyelere çıkıyor.

DETAY Gazetesi 2178 kişi ile yüz yüze yapılan ŞUBAT 2017 anketini açıklıyor. Yapılan ankete göre halkın sadece %62’si sandığa gidecek.

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı 62,8’de kalırken halkın %26’sı ise sandığa gitmeyeceğini belirtti. Kararsızlar ise 8,7 oranında kalırken %2,5 ise bu soruya cevap vermedi.

10 siyasal partinin halka soruluğu ankette yüz yüze metodu kullanıldı. Anketin hata patı ise %2,95 olarak belirtildi.

Kararsızlar ve karma oy vereceğim diyen seçmenler de siyasal partilere dağıtıldığı zaman 5 siyasal partinin %5 olan ülke barajını aşabileceği görüldü. Buna göre UBP, CTP,HP,TDP ve DP %5 barajını aşıp parlamentoya girerken , YDP,BKP,YKP,TKPYG ve SDP ülke genelinde uygulanan %5 barajının altında kaldı.

bugun_secim_olsa.png

Parti      Oy oranı

UBP     36,1

CTP      19,8

HP       16,9

TDP     9,4

DP       8,9

YDP     3,3

BKP     1,9

YKP     1,6

TKPYG 1,3

SDP     0,8

Kıbrıs Sorunu 4. Sırada

2178 kişi ile yüz yüze yapılan ŞUBAT 2017 anketine göre halkımızı etkileyen en önemli 3 sorun sorulduğunda Kıbrıs sorunu 4. Önem sırasında çıktı.

Ankete göre halkın en önemli sorunu %22,2 ile işsizlik olurken, %19,5 ile ekonomi ,%13,1 ile sağlık hizmetleri ve %11,2 ile Kıbrıs Sorunu oldu.

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DETAY Gazetesi'nde Yarın :

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya halk güveniyor mu? Kıbrıs Türk halkı nasıl bir çözüm istiyor? Kıbrıs Türk halkı garantilere nasıl bakıyor? Cumhurbaşkanının görüşlerine en yakın olan siyasi parti hangisi? Kıbrıslı Türk halkı en çok hangi kurumlara güven duyuyor? Kıbrıs Türk halkı UBP-DP hükümetini başarılı buluyor mu?

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