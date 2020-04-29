  • BIST 101.110
  • Altın 379,214
  • Dolar 6,9874
  • Euro 7,6423
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İşte Bakanlar Kurulu Kararları

» »
İşte Bakanlar Kurulu Kararları
İşte Bakanlar Kurulu Kararları

İşte Bakanlar Kurulu Karaları

Bugün sabah toplanan Bakanlar Kurulu 6.5 saatlik sonunda kararlar açıklanıyor.

Bakanlar Kurulu kararlarını Hükümet sözcüsü Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

 

İşte satır başları:

- Deniz yolu ile kKTC'ye gelişler 15 Mayıs tarihine kadar yasakları uzatıldı. Bazı istisnalar uygulanacak.

- 15 Mayıs tarihine  Gece sokağa çıkma yasağı (tam sokağa çıkma yasağı) uzatıldı.

- Süpermarketlerin çalışma saatleri sınırlandırılmış idi bu karar 15 mayıs tarihine kadar uzatıldı.

- Şehirler arası seyahat kısıtlaması 4 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. 4 Mayıs'tan sonra kısıtlama kaldırılıyor.

- 4 Mayıs'tan sonra sadece Pazar günleri olmak üzere kısmi bir tür sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

- Eczanelerin çalışma saatleri 4 Mayıs tarihinden itibaren normal çalışma saatlerine devam edecekler.

- Bankaların çalışma saatleri 4 Mayıs'tan itibaren normal çalışma saatlerine geri dönecekler.

- Eğitim ile ilgili yerler kapalı olmaya devam edecekler.

- Sinema tiyatro vb. etkinlikler, spor müsabakaları 15 Mayıs tarihine kadar yapılamayacak.

- Kamuda çalışma kurallarına alınan kararlarda  bu günkü durum devam edecek. 15 Mayıs tarihine kadar rotasyona bağlı olarak Bakanlığın gerekli göreceği görevleri yerine getirmek üzere kamu görevlileri görevlerini yerine getirilecek. 

- Riskli grubundaki kamu görevlileri için  gerekli esneklik gösterilecek

- Kamuda vatandaşların toplu olarak vatandaşların hizmet alacakları yerlerde imkan varsa randevu sistemi ile hizmet verilecek. 

-KKTC'ye hava deniz ve kara sınır kapılarından sadece KKTC yurttaşlarının ve/veya eşlerinin girmesi ile ilgili karar 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

- Toplu ibadetler yapılmayacak

- Kamu oyuna da yansımış olan hangi sektörlerin açılacağı değerlendirildi.

4 Mayıs'tan itibaren açılacak olan sektörler haricinde kapalı olacak sektörlerin 15 Mayıs tarihine kadar kapalı olacaklar. Ancak bunların otomatik açılacağı söz konusu değildir.

4 Mayıs'tan  itibaren açılacak iş yerleri de ilanihaye açık kalacak demek değil. Kontrollü biçimde ilerlenecek. Değişen şartlar söz konusu olursa yeniden değerlendirilecek.

İşte Kapalı iş yerleri

1. Turizm sektörü 

2. Bütün eğlence yerleri

3. Piknik olanları

4. Spor faaliyetleri

5. Toplu ulaşım

6. Bet ofisleri, İnternet kafeler

7. Berberler, Kuaförler

8. Pazar yerleri

9. Çocuk oyun alanları 

10. Kütüphaneler

11. Resturanlar, kafeler, sandüviç cafeler, Pastaneler

(11 Mayıs tarihine kadar Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek çalışanlarına gerekli testleri yaptırmaları şartı ile eve servis hizmeti başlayacak)

15 Mayıs'a kadar kapalı olacak ve çalışmaya başlayacak yerlerde belli bazı kriter ve kurallar olacak.

Açık olan işletmeler saat 20'de kapatacaklar. Gece 21'de ise gece sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın 1 Mayıs Mesajı…30 Nisan 2020 Perşembe 18:50
  • KTÖS Eğitim Bakanlığını Eleştirdi30 Nisan 2020 Perşembe 18:30
  • TDP Genel Başkanı Özyiğit “1 Mayıs İşçi Bayramı” Nedeniyle Mesaj Yayımladı30 Nisan 2020 Perşembe 18:29
  • Saner: Dün Olduğu Gibi Bugün De İşçi Ve Emekçinin Yanındayız30 Nisan 2020 Perşembe 18:27
  • Oğuz: “Ülkenin ileri taşınmasında işçi ve emekçi kesim etkin görevler üstleniyor”30 Nisan 2020 Perşembe 18:24
  • Güzel haber: Bakan Pilli: Toplam 1257 test yapıldı, pozitif vaka yok30 Nisan 2020 Perşembe 17:42
  • Beklenen sonuç çıktı... 16 PCR testi negatif30 Nisan 2020 Perşembe 16:50
  • Çavuşoğlu: Bilim Kurulu onay verirse 15 Mayıs'ta okulları açacağız30 Nisan 2020 Perşembe 16:19
  • Bakan Çavuşoğlu: Bilim Kurulu onay verirse 15 Mayıs'ta okulları açacağız30 Nisan 2020 Perşembe 16:08
  • El-Sen'den '1 Mayıs' mesajı30 Nisan 2020 Perşembe 14:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti