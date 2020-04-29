İşte Bakanlar Kurulu Kararları

İşte Bakanlar Kurulu Karaları

Bugün sabah toplanan Bakanlar Kurulu 6.5 saatlik sonunda kararlar açıklanıyor.

Bakanlar Kurulu kararlarını Hükümet sözcüsü Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

İşte satır başları:

- Deniz yolu ile kKTC'ye gelişler 15 Mayıs tarihine kadar yasakları uzatıldı. Bazı istisnalar uygulanacak.

- 15 Mayıs tarihine Gece sokağa çıkma yasağı (tam sokağa çıkma yasağı) uzatıldı.

- Süpermarketlerin çalışma saatleri sınırlandırılmış idi bu karar 15 mayıs tarihine kadar uzatıldı.

- Şehirler arası seyahat kısıtlaması 4 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. 4 Mayıs'tan sonra kısıtlama kaldırılıyor.

- 4 Mayıs'tan sonra sadece Pazar günleri olmak üzere kısmi bir tür sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

- Eczanelerin çalışma saatleri 4 Mayıs tarihinden itibaren normal çalışma saatlerine devam edecekler.

- Bankaların çalışma saatleri 4 Mayıs'tan itibaren normal çalışma saatlerine geri dönecekler.

- Eğitim ile ilgili yerler kapalı olmaya devam edecekler.

- Sinema tiyatro vb. etkinlikler, spor müsabakaları 15 Mayıs tarihine kadar yapılamayacak.

- Kamuda çalışma kurallarına alınan kararlarda bu günkü durum devam edecek. 15 Mayıs tarihine kadar rotasyona bağlı olarak Bakanlığın gerekli göreceği görevleri yerine getirmek üzere kamu görevlileri görevlerini yerine getirilecek.

- Riskli grubundaki kamu görevlileri için gerekli esneklik gösterilecek

- Kamuda vatandaşların toplu olarak vatandaşların hizmet alacakları yerlerde imkan varsa randevu sistemi ile hizmet verilecek.

-KKTC'ye hava deniz ve kara sınır kapılarından sadece KKTC yurttaşlarının ve/veya eşlerinin girmesi ile ilgili karar 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

- Toplu ibadetler yapılmayacak

- Kamu oyuna da yansımış olan hangi sektörlerin açılacağı değerlendirildi.

4 Mayıs'tan itibaren açılacak olan sektörler haricinde kapalı olacak sektörlerin 15 Mayıs tarihine kadar kapalı olacaklar. Ancak bunların otomatik açılacağı söz konusu değildir.

4 Mayıs'tan itibaren açılacak iş yerleri de ilanihaye açık kalacak demek değil. Kontrollü biçimde ilerlenecek. Değişen şartlar söz konusu olursa yeniden değerlendirilecek.

İşte Kapalı iş yerleri

1. Turizm sektörü

2. Bütün eğlence yerleri

3. Piknik olanları

4. Spor faaliyetleri

5. Toplu ulaşım

6. Bet ofisleri, İnternet kafeler

7. Berberler, Kuaförler

8. Pazar yerleri

9. Çocuk oyun alanları

10. Kütüphaneler

11. Resturanlar, kafeler, sandüviç cafeler, Pastaneler

(11 Mayıs tarihine kadar Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek çalışanlarına gerekli testleri yaptırmaları şartı ile eve servis hizmeti başlayacak)

15 Mayıs'a kadar kapalı olacak ve çalışmaya başlayacak yerlerde belli bazı kriter ve kurallar olacak.

Açık olan işletmeler saat 20'de kapatacaklar. Gece 21'de ise gece sokağa çıkma yasağı devam edecek.