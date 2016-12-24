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İşte DP'nin yeni Parti Meclisi

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İşte DP'nin yeni Parti Meclisi
Parti Meclisi şu isimlerden oluştu...

Demokrat Parti'nin Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen  X. Olağan Genel Kurulu'nda DP Ulusal Güçler’in isminin Demokrat Parti olarak değiştirilmesini de öngören tüzük değişiklik teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

Konuşmaların tamamlamasının ardından genel başkan, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulunun seçimine geçildi.

Demokrat Parti X. Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olan Serdar Denktaş oy birliği ile yeniden Demokrat Parti Başkanlığı'na getirildi.

Demokrat Parti'nin parti meclisi yapılan başvuruların tam sayıda olması nedeniyle seçim yapılamadan oylandı.

İşte DP'nin yeni Parti Meclis'i:

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