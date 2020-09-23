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İşte maske yasasının detayları

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Maske takmamanın, sosyal mesafeye uymamanın cezası asgari ücretin onda biri
İşte maske yasasının detayları

Meclis Genel Kurulu’nun 17 Eylül tarihli dokuzuncu olağanüstü birleşiminde oy birliğiyle kabul edilen “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasası”, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de ilan edildi ve yürürlüğe girdi.

DETAY ÖZEL- HASAN HÜSEYİN

KKTC’de de etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hazırlanan yasa değişikliğiyle maske takmama, sosyal mesafeye ve karantina kurallarına uymama gibi çeşitli suçlar belirlenerek “para, kapatma ve hapislik” cezaları düzenlendi. Yasa altında iki de tüzük hazırlanması gerekiyor.

Yasanın değiştirilen maddeleri uyarınca, maske ve/veya sosyal mesafe kurallarına uymayanlara, aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak.

Bu rakam bugün itibarıyla 382 TL. KKTC’de asgari ücret, 1 Şubat’tan beri aylık brüt 3 bin 820 TL olarak uygulanıyor.

Yasaya göre, KKTC’nin tamamı veya bir bölgesi epidemik veya bulaşıcı bir hastalığın tehdidi veya etkisi altında olduğunda, Sağlık Bakanlığı, hastalığın ülkede yayılımının önlenmesi ve/veya hafifletilmesi için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önerileri ile Dünya Sağlık Örgütünün önerilerini dikkate alarak uygun bulduğu hususlarda tedbirler alabilecek.

KARANTİNA KURALLARINA UYMAYANLAR 5 ASGARİ ÜCRET PARA VE BİR YIL HAPİS

Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasası’na göre, bakanlıkça imzalatılan taahhütnamenin içeriğindeki beyana ve/veya taahhütlere ilişkin kurallara uymayan, izolasyon (tecrit) kuralına uymayan veya karantina kurallarına uymayanlar bir suç işlemiş olacak ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarı kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecekler.

“Toplu yaşam alanlarından sorumlu yetkililer, işletme, iş yeri ve eğlence yeri sahipleri ile organizasyon veya etkinlik düzenleyenler yasada belirlenen kararlara uymak, uyulmasını sağlamak ve buna ilişkin gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler” kuralına uymayanlar hakkında ise aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecek ve bu yerler 24 saat süreyle kapatılacak; organizasyon ve etkinlikler derhal durdurulacak.

PARA CEZASINI 30 GÜN İÇİNDE ÖDEMEYENLERE AĞIR CEZALAR

Yasada öngörülen idari para cezalarını 30 gün içinde ödemeyenler suç işlemiş olacaklar ve suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyet halinde, aylık brüt asgari ücretin altı katı tutarına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecekler.

Bakanlar Kurulunca tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak ilan edilen bir hastalığı olduğunu bilen ve/veya bilebilecek durumda olan kişiler, kamu sağlığını tehdit edebilecek şekilde davranmaları halinde bir suç işlemiş olacaklar ve aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarına kadar para cezası veya bir yıla kadar hapis cezası veya her iki cezayı birden alabilecekler.

KAPATMA KARARINA AYKIRI DAVRANANLNARA 5 ASGARİ ÜCRET, BİR YIL HAPİS VEYA İKİ CEZA BİRDEN

Yasa, kapatma kararına aykırı hareket edenler hakkında da ağır ceza düzenlemesi içeriyor. Bu durumdaki kişiler suç işlemiş olacak ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden mahkum olabilecekler.

BELEDİYELER DE YETKİLENDİRİLEBİLECEK

Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasası, idari para cezası ve kapatma cezası verme ile organizasyon ve etkinlikleri durdurma yetkisini, Bakanlık ile birlikte Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilmesi durumunda belediye kolluk görevlileri veya belediye sağlık personeli tarafından da kullanılabileceğini içeriyor.

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