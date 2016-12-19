İşte o vurma anı! Rus Büyükelçi hayatını kaybetti!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisine Ankara'da silahlı saldırı...

Rusya Büyükelçiliği Sözcüsü Maria Zakharova, Büyükelçi'nin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir resim sergisi açılışı sırasında gerçekleşen ?saldırıda Rus elçi Karlov yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Daha sonra elçinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı..

“Halep’i unutmayın, Suriye’yi unutmayın."

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u konuşma yaptığı sırada vuran şahsın, saldırı anına ait görüntülerde aşağıdaki cümleleri sarf ettiği anlaşılıyor:

“Halep’i unutmayın, Suriye’yi unutmayın. Beldelerimiz güvende olmadıkça sizler güvenliği tadamayacaksınız. Geri çekil, geri çekil beni buradan ancak ölüm alır. Bu zulümde payı olan kim varsa hepsi tek tek hesabını verecek.”

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