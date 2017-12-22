İşte Son Anket... Şaşırtıcı sonuçlar var...Koalisyona doğru

7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Erken Genel Milletvekilliği seçimlerine doğru 8/10 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan ARALIK17 kamuoyu yoklaması sonuçlarını açıklıyoruz.

KARARSIZLAR AZALIYOR

1304 kişi ile 8/10 Aralık tarihlerinde yapılan ARALIK 2017 anket sonuçlarına göre Kıbrıs Türkü 2018 yılında bir koalisyon bekliyor. Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı 75,12’ye çıkarken halkın %11,12’si ise sandığa gitmeyeceğini belirtti. Kararsızlar Eylül ayında %7,0 iken Aralık ayında 6,06 ya düştü. Seçmenlerin %7,36’sı ise bu soruya cevap vermedi. 8 siyasal partinin halka sorulduğu ankette, yüz yüze metodu kullanıldı. Anketin hata payı ise %2,85 olarak belirtildi.

UBP 1. CTP 2. PARTİ, 3. LÜK İÇİN TDP VE HP YARIŞIYOR

Eylül 2017’de yapılan kamuoyu yoklaması ile Aralık 2017’de yapılan kamuoyu yoklamasında UBP’nin halen Kuzey Kıbrıs’ta 1. Parti olduğu görülürken oylarının 30 bandında neredeyse sabitlendiği görülmektedir. Ana muhalefette bulunan CTP’nin ise oyunu artırdığı görülmekle birlikte halen 1. Parti ile arasında önemli oranda fark bulunmaktadır. Milletvekili adaylarının açıklanması ile yükselişe geçen TDP’nin bu yükseliş trendinin sürmesi ile HP’yi geçebileceği ve 3. Parti olarak seçimi bitirebileceği görülmektedir.

Bu Pazar bir seçim olsa halkın %75,12’i sandığa gidecek. Siyasete, siyasetçilere ve parlamento ile hükümete güven ise düşmüş durumda. Sandığa katılım önceki kamuoyu yoklamalarına göre artmış durumda.

Taner ULUTAŞ

KARARSIZLAR AZALIYOR

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı 75,12’ye çıkarken halkın %11,12’si ise sandığa gitmeyeceğini belirtti. Kararsızlar Eylül ayında 7,0 iken Aralık ayında 6,06 ya düştü. Seçmenlerin %7,36’sı ise bu soruya cevap vermedi.

YÜZ YÜZE 1304 KİŞİ İLE YAPILDI

8 siyasal partinin halka sorulduğu ankette, yüz yüze metodu kullanıldı. Anketin hata payı ise %2,85 olarak belirtildi.

4 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Kararsızlar ve karma oy vereceğim diyen seçmenler de siyasal partilere dağıtıldığı zaman 4 siyasal partinin %5 olan ülke barajını aşacağı artık netleşti.. Buna göre UBP, CTP, HP, TDP %5 barajını aşıp parlamentoya girerken, YDP ve DP ise ülke barajına yakın durumda görünüyor. TKPYG ile MDP nin ise ülke barajı olarak uygulanan 5 barajını geçmesi artık mümkün görünmüyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise YDP ve DP ülke barajına çok yaklaştığı ortaya çıkarken, hükümet ortağı DP’nin ise hükümetin başarısızlığının faturasını ödeyerek barajı geçemeyebileceği ortaya çıktı.

UBP 1. CTP 2. PARTİ 3. LÜK İÇİN TDP VE HP YARIŞIYOR

Eylül 2017’de yapılan kamuoyu yoklaması ile Aralık 2017’de yapılan kamuoyu yoklamasında UBP’nin halen Kuzey Kıbrıs’ta 1. Parti olduğu görülürken oylarının 30 bandında durduğu görülmektedir. Ana muhalefette bulunan CTP’nin ise oyunu artırdığı görülmekle birlikte halen 1. Parti ile arasında önemli oranda fark bulunmaktadır. Milletvekili adaylarının açıklanması ile yükselişe geçen TDP nin HP yi geçebileceği ve 3. Parti olarak seçimi bitirebileceği görülmektedir.

DP VE YDP BARAJ BANDINDA TKPYG İLE MDP BARAJDAN ÇOK UZAK

Hükümetin küçük ortağı DP’de ise, hükümetin büyük ortağı UBP’nin aksine oylarında azalma olduğu ve barajın altında kaldığı görülüyor. Yeni kurulan YDP’nin ise ülke genelinde uygulanan %5 barajına iyice yaklaştığı görülüyor.





Parti % UBP 31,28 CTP 23,36 HP 16,80 TDP 16,26 YDP 4,92 DP 4,64 TKPYG 1,91 MDP 0,82

1304 KİŞİ İLE YÜZ YÜZE 8.9.10 ARALIK TARİHLERİNDE YAPILAN KAMUOYU YOKLAMASI SONUÇLARI KİŞİ SAYISI VE DAĞITILMAMIŞ ORANLAR

Parti Kişi Sayısı Dağıtılmamış Dağıtılmış UBP 229 17,56 31,28 HP 123 9,43 16,80 CTP 171 13,11 23,36 TDP 119 9,13 16,26 YDP 36 2,76 4,92 DP 34 2,61 4,64 TKPYG 14 1,07 1,91 MDP 6 0,46 0,82 Karma Oy 252 19,33 Kararsızım 79 6,06 Sandık yok 145 11,12 Cevap yok 96 7,36 TOPLAM 1304

SONUÇLARA GÖRE HANGİ PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK