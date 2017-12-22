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İşte Son Anket... Şaşırtıcı sonuçlar var...Koalisyona doğru

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İşte Son Anket... Şaşırtıcı sonuçlar var...Koalisyona doğru
7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Erken Genel Milletvekilliği seçimlerine doğru 8/10 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan ARALIK17 kamuoyu yoklaması sonuçlarını açıklıyoruz.
  • KARARSIZLAR AZALIYOR
    1304 kişi ile 8/10 Aralık tarihlerinde yapılan ARALIK 2017 anket sonuçlarına göre Kıbrıs Türkü 2018 yılında bir koalisyon bekliyor. Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı 75,12’ye çıkarken halkın %11,12’si ise sandığa gitmeyeceğini belirtti. Kararsızlar Eylül ayında %7,0 iken Aralık ayında 6,06 ya düştü. Seçmenlerin %7,36’sı ise bu soruya cevap vermedi. 8 siyasal partinin halka sorulduğu ankette, yüz yüze metodu kullanıldı. Anketin hata payı ise %2,85 olarak belirtildi.
  • UBP 1. CTP 2. PARTİ, 3. LÜK İÇİN TDP VE HP YARIŞIYOR
    Eylül 2017’de yapılan kamuoyu yoklaması ile Aralık 2017’de yapılan kamuoyu yoklamasında UBP’nin halen Kuzey Kıbrıs’ta 1. Parti olduğu görülürken oylarının 30 bandında neredeyse sabitlendiği görülmektedir. Ana muhalefette bulunan CTP’nin ise oyunu artırdığı görülmekle birlikte halen 1. Parti ile arasında önemli oranda fark bulunmaktadır. Milletvekili adaylarının açıklanması ile yükselişe geçen TDP’nin bu yükseliş trendinin sürmesi ile HP’yi geçebileceği ve 3. Parti olarak seçimi bitirebileceği görülmektedir.

 

Bu Pazar bir seçim olsa halkın %75,12’i sandığa gidecek. Siyasete, siyasetçilere ve parlamento ile hükümete güven ise düşmüş durumda. Sandığa katılım önceki kamuoyu yoklamalarına göre artmış durumda.

 

Taner ULUTAŞ

 

KARARSIZLAR AZALIYOR

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı 75,12’ye çıkarken  halkın %11,12’si ise sandığa gitmeyeceğini belirtti. Kararsızlar Eylül ayında 7,0 iken  Aralık ayında 6,06 ya düştü. Seçmenlerin %7,36’sı ise bu soruya cevap vermedi.

 

YÜZ YÜZE 1304 KİŞİ İLE YAPILDI

8 siyasal partinin halka sorulduğu ankette, yüz yüze metodu kullanıldı. Anketin hata payı ise %2,85 olarak belirtildi.

 

4 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Kararsızlar ve karma oy vereceğim diyen seçmenler de siyasal partilere dağıtıldığı zaman 4 siyasal partinin %5 olan ülke barajını aşacağı artık netleşti.. Buna göre UBP, CTP, HP, TDP %5 barajını aşıp parlamentoya girerken, YDP ve  DP  ise ülke barajına yakın durumda görünüyor. TKPYG ile MDP nin ise ülke barajı olarak uygulanan 5 barajını geçmesi artık mümkün görünmüyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise YDP ve DP  ülke barajına çok yaklaştığı ortaya çıkarken, hükümet ortağı DP’nin ise hükümetin başarısızlığının faturasını ödeyerek barajı geçemeyebileceği ortaya çıktı.

 

UBP 1. CTP 2. PARTİ 3. LÜK İÇİN TDP VE HP YARIŞIYOR

Eylül 2017’de yapılan kamuoyu yoklaması ile Aralık 2017’de yapılan kamuoyu yoklamasında UBP’nin halen Kuzey Kıbrıs’ta 1. Parti olduğu görülürken oylarının 30 bandında durduğu görülmektedir. Ana muhalefette bulunan CTP’nin ise oyunu artırdığı görülmekle birlikte halen 1. Parti ile arasında önemli oranda fark bulunmaktadır. Milletvekili adaylarının açıklanması ile yükselişe geçen TDP nin HP yi geçebileceği ve 3. Parti olarak seçimi bitirebileceği görülmektedir.

 

DP VE YDP BARAJ BANDINDA TKPYG İLE MDP BARAJDAN ÇOK UZAK

Hükümetin küçük ortağı DP’de ise, hükümetin büyük ortağı UBP’nin aksine oylarında azalma olduğu ve barajın altında kaldığı görülüyor. Yeni kurulan YDP’nin ise ülke genelinde uygulanan %5 barajına iyice yaklaştığı görülüyor.

 

g1-013.jpg
 

Parti

%

UBP

31,28

CTP

23,36

HP

16,80

TDP

16,26

YDP

4,92

DP

4,64

TKPYG

1,91

MDP

0,82

1304 KİŞİ İLE YÜZ YÜZE 8.9.10 ARALIK TARİHLERİNDE YAPILAN KAMUOYU YOKLAMASI SONUÇLARI KİŞİ SAYISI VE DAĞITILMAMIŞ ORANLAR

Parti

Kişi Sayısı

Dağıtılmamış

Dağıtılmış

UBP

229

17,56

31,28

HP

123

9,43

16,80

CTP

171

13,11

23,36

TDP

119

9,13

16,26

YDP

36

2,76

4,92

DP

34

2,61

4,64

TKPYG

14

1,07

1,91

MDP

6

0,46

0,82

Karma Oy

252

19,33

 

Kararsızım

79

6,06

 

Sandık yok

145

11,12

 

Cevap yok

96

7,36

 

TOPLAM

1304

 

 

SONUÇLARA GÖRE HANGİ PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK

g2-007.jpg

UBP

SIRA

CTP

SIRA

HP

SIRA

TDP

SIRA

31,28

1

23,36

2

16,8

3

16,26

4

15,64

5

11,68

6

8,40

8

8,13

9

10,43

7

7,79

11

5,60

14

5,42

15

7,82

10

5,84

13

4,20

 

4,07

 

6,26

12

4,67

 

3,36

 

3,25

 

5,21

16

3,89

 

2,80

 

2,71

 

        
        

 

Lefke

Güzelyurt

İskele

Girne

Gazimağusa

Lefkoşa

Toplam

UBP

1

1

2

4

5

6

19

CTP

1

1

1

2

4

4

13

HP

 

1

1

2

2

3

9

TDP

 

1

1

2

2

3

9

TOPLAM

2

4

5

10

13

16

50

 

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