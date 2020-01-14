İşte teşvik belgesi alan yatırımlar

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü 2019 yılında 47/2000 sayılı teşvik yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımları açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü 2019 yılında 47/2000 sayılı teşvik yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımları açıkladı.

Açıklama:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 2019 yılında Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı tarafından sanayi ve turizm alanlarında 13 yatırım projesine teşvik belgesi verilmiştir. Bu yatırımların hayata geçmesiyle ülke ekonomisine üretim, katma değer ve istihdam katkısı sağlanacaktır.

Bu 13 projenin 7 tanesi sanayi ve 6 tanesi de turizm sektörüne yönelik yatırımlar olmuştur.

2019 yılında verilen 13 teşvik belgesi sonucunda tamamlanacak yatırımlarla 1 milyar 561 milyon 999 bin 60 TL tutarında bir sabit sermaye yatırımı hayata geçmiş olacaktır. Bu sabit sermaye yatırımlarının 1.52 milyar TL’si turizm ve 43.57 milyon TL’si sanayi sektörü yatırımlarına harcanacaktır.

Bu 13 yatırımın 6 tanesi Lefkoşa’da, 1 tanesi Gazimağusa’da, 2 tanesi Girne’de ve 4 tanesi İskele’de gerçekleşecektir. Gerçekleşecek olan 6 turizm projesiyle sektöre 3,192 yeni yatak ilave olması, bu 13 yatırımın hayata geçmesiyle ise 1,358 yeni istihdamın sağlanması öngörülmektedir.

Teşvik belgesi almaya uygun bulunan projeler aşağıdaki avantajlardan yararlanacaktır. Bu avantajlar şu şekildedir:

Teşvik belgesi almış projelere vergisel yatırım indirimi uygulanmaktadır. İthal edilecek veya yerli üretimi bulunan inşaat malzemesi, demirbaş, mefruşat, makine teçhizatta gümrük ve fon muafiyeti ve ayrıca % 0 KDV oranı uygulanmakta, bina ve inşaat ruhsatından ise muafiyet sağlanmaktadır.

Teşviklendirmeler yapılırken yerli üreticimizin de desteklenmesi ve ekonomimize daha fazla toplam fayda sağlanması maksadıyla, DPÖ tarafından yürütülen 47/2000 Sayılı Teşvik Yasasına istinaden Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesine İlişkin Tüzükte de değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler 6 Eylül 2019 ve 2 Ocak 2020 tarihli resmi gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu değişikliklerle, teşvikli yatırımlarda kullanılacak;

-İç-Dış Mekan Ahşap Mobilya Ürünleri,

-Alüminyum-PVC Doğrama Ürünleri,

-Mermer, Granit, Traverten, Doğal Taş Ürünleri

İthalatındaki gümrük ve fon muafiyeti ile KDV muafiyeti ortadan kaldırılmıştır. Bu ürünleri kullanacak teşvikli yatırımlarda sadece yerli ürün alımlarına KDV muafiyeti devam edecektir.

Teşvikli yatırımlarda kullanılacak yukarıdakiler dışındaki mallarda ithal ürünlere teşvik alınabilmesi için , en fazla %20 olan yerli ürün-ithal ürün arasındaki fiyat farkı da %25’e çıkarılmıştır.Bir başka deyişle, ithal ürünün fiyatı 100birim iken ayni mal yerli ürün fiyatı 120 birimin üzerinde olması durumunda ithal ürüne teşvik verilirken, bu değişiklikle birlikte ithal ürün fiyatı 100 birimken yerli ürün fiyatı ancak 125 birimin üzerinde olması durumunda ithal ürüne teşvik verilecektir.”