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İşte vatandaşlık kararları iptal edilen isimlerin tam listesi

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İşte vatandaşlık kararları iptal edilen isimler:
İşte vatandaşlık kararları iptal edilen isimlerin tam listesi

İşte vatandaşlık kararları iptal edilen isimler:
 

İSIM

SOY İSİM

SEVDA

KARATAŞ

ÇETİN

KOÇAK

REYHAN

AYTEKİN

ORHAN

UÇAR

SENAR

OYAN

EMİNE

YILMAZ

BAHATTİN

BÜYÜK

RAHMAN

ESİM

ALİ

OZTURK

UMUT TAN

BOZKURT

HULUSİ

BEDlZ

ZEYNEP FADİME

GÜLDER

ŞENNUR

GÜLBUDAK

MURAT MERT

YILMAZ

GÜLER

YILDIZ

ETEM CUDİ MURAT

BÜYÜKERK

CEMİL ENDER

İSERIFSOY

SABRIYE

KILINÇ

GİRAY

BULAK

FARUK

ARSLAN

ESRA

ERSOY

NEDİM

UÇAR

NURTEN

AYDIN

NUH

YONDEM

ŞEYHMUS HAKAN

YAĞCI

MEHMET FATİH

TOSYALI

FUAT

TOSYALI

OKTAY

BEYAZTAS

ERDAL

AYDINDAĞ

CEMİL

PİLLİ

ÖZKAN

SAYGILI

ABDULKADİR

KARATEL

BERNA

YILDIRIM

AHMET KOR HAN

KOÇAK

FATMA FUNDA

BARIN

SELİM

YILDIZ

OSMAN BARIŞ

YÖRGANCI

ENSAR

BOZKURT

KAZIM

YALÇIN

MEHMET

ÖZER

MERT

YILDIZ

ANDREEA STEFANIA

CODREANU

MUSTAFA

BELEDİN

MUSTAFA

SEKBAN

BİLAL

YAŞAR

ARGUN KORHAN

SAYGINER

ERTUĞRUL

BÜLBÜL

SEYED HOMAYOUN

GOLABGIR

NAZİFE

İÇEN

NURİ DOĞAN

KARADENİZ

İLYAS

ŞAHAN

ŞABAN

KURT

GÜNEŞ

BELHAN

GÖKTUĞ

ÇATALOGLU

CEM

TOKAÇ

AHMET ŞEREF

POLATATEŞ

KEMAL

TOSUNOGLU

FATMA

SATILMIŞ

YAVUZ

KUTLU

ŞABAN

KORKMAZ

GÜZEL

YUSUPOVA

BURAK

BAKKALOĞLU

AYLİN

KABAKÇIKLI

LEYLA

KEL

ABDULKERİM

YAĞIZ

HÜRRİYET

YOLCU

SERVET

SAATÇİ

DOĞAN

OYMAK

HAKAN

YILDIRIMOĞLU

DOSMUKHAMET

NUR-AKHMET

CUMA

GÜZELOĞULLARI

ARDA SEÇKİN

ÇANCIOGLÜ

BURAK AKIN

ÇANCIOGI.U

CEMAL

BATUR

ABDURRAHMAN HULKİ

KAHVECİOĞLU

ÇAĞIN

KESKİN

ŞERİFE RÜMEYSA

DOĞAN

BİRGÜL

AYVALI

LÜTFÜ AYHAN

KÖKSAL

ERDOĞAN

METİN

EMİNE

ERAKMAN DİRLİK

CEMAL

KAVLAK

ADEM

TURPCU

OZAN ÇAĞLAR

ASLAN

UYGAR

VARAVİR

AHMET

USTA

MEHMET

AYDIN

HAKKI EMRE

LACINLER

ÖMER

KÜÇÜKARTIK

HASAN

ÇAMLICA

MURAT ZEKİ

HIZLISOY

CAFER LEVENT

KARATAS

YILDIZ

GÖMÜŞ

SÜMEYRA

KURT

SANİYE

KARAKAS

AHMET HALİL

ADACAN

SANİYE

KARAKAS

MEHMET

DINÇBAŞ

ÖZLEM

KORKMAZ

MURAT SERDAR

ÖZCAN

SILA CILIZ

İNANÇ

TELAT

ÇAKALASMA

RECEP

ÛUZELLI

FURKAN TOLGA

TIRAŞOĞLU

AHMET

GÖÇKÜN

YÜKSEL

MİNARE

LOKMAN

[YILDIZ

BURAK

KÖZ

ANAR

HASANOV

VOLKAN

ÇİÇEK

OLGAÇ YÜKSEL

AKDORA

AHMET

KURT

EMRAH

BOZOGLAN

YASEMİN

CAN

NİHAL

TEMİZ

MEHMET

KOCA

FATİH

ÇAKIR

GİZEM

KIN ACI

YASEMİN

KVJIUJ

ZAFER

IASIlioglü

ALI

KARA

NECMETTİN

YILDIZ

VELİ

ÇETİN

EYÜP HAKAN

ORTAÇ

ESME

ÖZBİÇER

MEHMET EMRE

ÇEKMEGELİOĞLU

ARAS

KARABAL

UYSAL

ALTUNDAĞ

BEKİR

ÇARKIT

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YAZICIOĞLU

RAMİS

ERDOĞAN

FUAT

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ELÇİN

GÜRSES

FARUK

SİNGEÇ

MUSTAFA

DEMİRKAN

RAMAZAN

SAROĞLU

DENİZ

YILDIRIM

ERAY

YAVUK

HÜLYA

ÖZKOYUNCU

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CANSU

BERAN

ÖZEL

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ÜNLÜARICI

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YILDIRIM

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KURT

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TEMEL

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ÖZDEMİR

ARZU

ÖZDEMİR

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ÖZDEMİR

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ATEŞ

İBRAHİM HALİL

KILIÇ

ÖZLEM

ERASLAN

MOHAMMAD

ALI DIB

MUSTAFA

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AHMET

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SEBAHATTİN

BEYAZ

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AYJAHAN

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FATMA

TUFAN

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CEREN

HAKAN

ATHAN

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AYDIN

ONUR

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