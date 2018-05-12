İşte vatandaşlık kararları iptal edilen isimlerin tam listesi

İşte vatandaşlık kararları iptal edilen isimler:
İSIM
SOY İSİM
SEVDA
KARATAŞ
ÇETİN
KOÇAK
REYHAN
AYTEKİN
ORHAN
UÇAR
SENAR
OYAN
EMİNE
YILMAZ
BAHATTİN
BÜYÜK
RAHMAN
ESİM
ALİ
OZTURK
UMUT TAN
BOZKURT
HULUSİ
BEDlZ
ZEYNEP FADİME
GÜLDER
ŞENNUR
GÜLBUDAK
MURAT MERT
YILMAZ
GÜLER
YILDIZ
ETEM CUDİ MURAT
BÜYÜKERK
CEMİL ENDER
İSERIFSOY
SABRIYE
KILINÇ
GİRAY
BULAK
FARUK
ARSLAN
ESRA
ERSOY
NEDİM
UÇAR
NURTEN
AYDIN
NUH
YONDEM
ŞEYHMUS HAKAN
YAĞCI
MEHMET FATİH
TOSYALI
FUAT
TOSYALI
OKTAY
BEYAZTAS
ERDAL
AYDINDAĞ
CEMİL
PİLLİ
ÖZKAN
SAYGILI
ABDULKADİR
KARATEL
BERNA
YILDIRIM
AHMET KOR HAN
KOÇAK
FATMA FUNDA
BARIN
SELİM
YILDIZ
OSMAN BARIŞ
YÖRGANCI
ENSAR
BOZKURT
KAZIM
YALÇIN
MEHMET
ÖZER
MERT
YILDIZ
ANDREEA STEFANIA
CODREANU
MUSTAFA
BELEDİN
MUSTAFA
SEKBAN
BİLAL
YAŞAR
ARGUN KORHAN
SAYGINER
ERTUĞRUL
BÜLBÜL
SEYED HOMAYOUN
GOLABGIR
NAZİFE
İÇEN
NURİ DOĞAN
KARADENİZ
İLYAS
ŞAHAN
ŞABAN
KURT
GÜNEŞ
BELHAN
GÖKTUĞ
ÇATALOGLU
CEM
TOKAÇ
AHMET ŞEREF
POLATATEŞ
KEMAL
TOSUNOGLU
FATMA
SATILMIŞ
YAVUZ
KUTLU
ŞABAN
KORKMAZ
GÜZEL
YUSUPOVA
BURAK
BAKKALOĞLU
AYLİN
KABAKÇIKLI
LEYLA
KEL
ABDULKERİM
YAĞIZ
HÜRRİYET
YOLCU
SERVET
SAATÇİ
DOĞAN
OYMAK
HAKAN
YILDIRIMOĞLU
DOSMUKHAMET
NUR-AKHMET
CUMA
GÜZELOĞULLARI
ARDA SEÇKİN
ÇANCIOGLÜ
BURAK AKIN
ÇANCIOGI.U
CEMAL
BATUR
ABDURRAHMAN HULKİ
KAHVECİOĞLU
ÇAĞIN
KESKİN
ŞERİFE RÜMEYSA
DOĞAN
BİRGÜL
AYVALI
LÜTFÜ AYHAN
KÖKSAL
ERDOĞAN
METİN
EMİNE
ERAKMAN DİRLİK
CEMAL
KAVLAK
ADEM
TURPCU
OZAN ÇAĞLAR
ASLAN
UYGAR
VARAVİR
AHMET
USTA
MEHMET
AYDIN
HAKKI EMRE
LACINLER
ÖMER
KÜÇÜKARTIK
HASAN
ÇAMLICA
MURAT ZEKİ
HIZLISOY
CAFER LEVENT
KARATAS
YILDIZ
GÖMÜŞ
SÜMEYRA
KURT
SANİYE
KARAKAS
AHMET HALİL
ADACAN
SANİYE
KARAKAS
MEHMET
DINÇBAŞ
ÖZLEM
KORKMAZ
MURAT SERDAR
ÖZCAN
SILA CILIZ
İNANÇ
TELAT
ÇAKALASMA
RECEP
ÛUZELLI
FURKAN TOLGA
TIRAŞOĞLU
AHMET
GÖÇKÜN
YÜKSEL
MİNARE
LOKMAN
[YILDIZ
BURAK
KÖZ
ANAR
HASANOV
VOLKAN
ÇİÇEK
OLGAÇ YÜKSEL
AKDORA
AHMET
KURT
EMRAH
BOZOGLAN
YASEMİN
CAN
NİHAL
TEMİZ
MEHMET
KOCA
FATİH
ÇAKIR
GİZEM
KIN ACI
YASEMİN
KVJIUJ
ZAFER
IASIlioglü
ALI
KARA
NECMETTİN
YILDIZ
VELİ
ÇETİN
EYÜP HAKAN
ORTAÇ
ESME
ÖZBİÇER
MEHMET EMRE
ÇEKMEGELİOĞLU
ARAS
KARABAL
UYSAL
ALTUNDAĞ
BEKİR
ÇARKIT
OLCAY TUNA
YAZICIOĞLU
RAMİS
ERDOĞAN
FUAT
KABAALİ
ELÇİN
GÜRSES
FARUK
SİNGEÇ
MUSTAFA
DEMİRKAN
RAMAZAN
SAROĞLU
DENİZ
YILDIRIM
ERAY
YAVUK
HÜLYA
ÖZKOYUNCU
KUBİLAY
CANSU
BERAN
ÖZEL
KEMAL CAN
ÜNLÜARICI
AYNUR
TURGUT
UĞUR
ALKAN YEŞİL
TANER CENK
YILDIRIM
ÜNAL
ALTINAY
AHMAD
KALKOOSH
FATMA
KURT
MERVE
ÖZPOLAT
FATMA
ERDOĞ
EMİNE
ÇEBİ
CANSU
KAVAN
NECMİ
AĞAN
EYYUP
TEMEL
SUZAN
ÖZDEMİR
AYŞE
ÖZDEMİR
ARZU
ÖZDEMİR
SÜREYYA
ÖZDEMİR
GİZEM KÜBRA
ATEŞ
İBRAHİM HALİL
KILIÇ
ÖZLEM
ERASLAN
MOHAMMAD
ALI DIB
MUSTAFA
AL-SHATERI
AHMET
GÜRAĞAC
SEBAHATTİN
BEYAZ
ALAE
ZEFTAWI
AYJAHAN
GURTGELDIYEVA
HAMZA
KIRMIZITAŞ
FATMA
TUFAN
MEHMET ALİ
CEREN
HAKAN
ATHAN
ÖMER
AYDIN
ONUR
AKSAC
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