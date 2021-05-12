İşte yeni açıklanan kararların detayları

* Bayramda ve sonraki günlerde evlerde 'çekirdek aile' yerine 'en fazla 10 kişiye kadar' toplanabilme imkanı verildi

* Temaslı karantina süresi 14 günden 10 güne indirildi

* Ev karantinası 18 yaş altı ile 60 yaş üstü kişilere de açıldı

* Sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs'tan itibaren pazar dahil her gün 23.00-05.00 arası uygulanacak

* 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitim devam edecek

* Marketlerde 7 günde bir PCR testi zorunlu olacak

* Plajlar belirli kurallara bağlı olarak açılacak