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İşte yeni DAÜ VYK

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İşte yeni DAÜ VYK ... UBP HP hükümetinin kurulması ile kurum kuruluşlara atamalar yapılmaya devam ediyor.
İşte yeni DAÜ VYK

UBP HP hükümetinin kurulması ile kurum kuruluşlara atamalar yapılmaya devam ediyor.

Doğu Akdeniz Üniveristesi (DAÜ) Vakıf Yönetim Kurulu'na yapılacak atamalar da netleşmeye başladı.

Alınan bilgiye göre DAÜ VYK Başkanlığına eski UBP Milletvekili Dr. Erdal Özcenk'in atanması bekleniyor.

DAÜ Vakıf Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 

İskele Belediyesi eski Başkanı Halil İbrahim Orun,

UBP eski Milletvekili Dr. Hamit Bakırcı,

UBP Parti Meclisi üyesi Ersun Kutup,

Gülsün Korun,

HP'den milletvekili adayı olan Yrd. Doç. Hicran B. Fırat'ın atanmaları bekleniyor.

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