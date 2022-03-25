İşte Yerel Seçimlerin Olacağı Tarih

UBP-DP-YDP Hükümeti, Seçim ve Halk Oylaması Yasa Tasarısı’nı meclise sevk ediyor.
CTP-HP kanadının karşı çıktığı yasa tasarısına göre Haziran’da yapılması planlanan Yerel Seçimler 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.
UBP-DP-YDP Hükümeti, Seçim ve Halk Oylaması Yasa Tasarısı’nı meclise sevk ediyor.
CTP-HP kanadının karşı çıktığı yasa tasarısına göre Haziran’da yapılması planlanan Yerel Seçimler 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.
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