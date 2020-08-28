  • BIST 1.109
  • Altın 462,243
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6965
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1592 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,10 kişi taburcu edildi

İstihdamda En Büyük Pay Hizmet Sektörünün

» »
Geçici sonuçlara göre 2019 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,9’u hizmet sektöründe olurken, istihdamda da en yüksek payı yüzde 38,9 ile yine aynı şekilde hizmet sektörünün aldığı kaydedildi.
İstihdamda En Büyük Pay Hizmet Sektörünün

Geçici sonuçlara göre 2019 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,9’u hizmet sektöründe olurken, istihdamda da en yüksek payı yüzde 38,9 ile yine aynı şekilde hizmet sektörünün aldığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, istihdam ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl istihdam ile alakalı 131 bin 369 haber çıkışı olduğu görüldü. Girişimcilik ile alakalı çıkan haberlere bakıldığında ise 30 bin 938 haberin yansıma bulduğu kaydedildi. Geçen yıl ki haber içeriklerinde istihdam desteklerinin, İŞKUR’un ve online yatırım haberlerinin ön planda olduğu görüldü. 2020 yılı içerisinde istihdam başlığında medyaya yansıyan haberlerde ise, kısa çalışma ödeneği, devlet destekleri ve bankaların uygun faizler ile verdiği kredilerin en fazla yansıma bulan haberler arasında yer aldığı tespit edildi.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri belli oldu. Geçici sonuçlara göre 2019 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,9’u hizmet sektöründe olurken, istihdamda da en yüksek payı yüzde 38,9 ile hizmet sektörünün aldığı kaydedildi. Ciro olarak bakıldığında ise en yüksek payı yüzde 43 ile ticaret sektörünün aldığı saptandı. Türkiye genelinde üretim değeri en yüksek alan imalat olurken, 2019 yılındaki aktif girişim sayısı 3 milyon 228 bin 421 oldu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTAMS Seçim Yasakları Devam Ederken İstihdam Yapıldığı Gerekçesiyla Başbakanlık Önünde Eylem Yaptı28 Ağustos 2020 Cuma 14:55
  • Ülkeye Kaçak Güvercin Soktu28 Ağustos 2020 Cuma 14:45
  • Alaattin Çakıcı Cratos’u Satın Aldı Mı? Konuyla İlgili Açıklama Geldi28 Ağustos 2020 Cuma 14:44
  • Sahtekarlıkla Para Temin Etti28 Ağustos 2020 Cuma 14:40
  • 2020 Yılı II. Taksit Küçükbaş Hayvan Başı Destek Ödemesi Yapıldı28 Ağustos 2020 Cuma 14:35
  • Sahtekarlıkla para temini!28 Ağustos 2020 Cuma 14:31
  • İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Düzenlenen Onlıne Hizmetiçi Eğitimler tamamlandı28 Ağustos 2020 Cuma 14:20
  • İstihdamda En Büyük Pay Hizmet Sektörünün28 Ağustos 2020 Cuma 14:15
  • YDP toplantısında kükredi! Eko-Günde halkı cezalandıranları şimdi siz cezalandırın!28 Ağustos 2020 Cuma 14:12
  • Erhürman: “Önümüzdeki beş yıl riskli”28 Ağustos 2020 Cuma 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti