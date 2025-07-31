İşveren itiraz etti, komisyon toplandı, gerginlik çıktı!

Asgari Ücret İtiraz Kurulu, asgari ücrete yapılan itirazı görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu arasında gerginlik yaşandı.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, toplantıda yaptığı açıklamada, asgari ücretin bir lütuf olmadığını belirterek, "Kimse lütuf olarak değerlendirmesin. Asgari ücret en düşük kamu maaşına endekslensin. Bu masanın inandırıcılığını bırakmıyorsunuz. Asgari ücreti, başlangıç ücretinden siz çıkardınız. İşverenler artık itiraz etmeyi bırakmalı ve gerçeğe dönmeli. İşverenin de işçinin de sorunu yönetimseldir" dedi.

SERDAROĞLU VE GARDİYANOĞLU KARŞI KARŞIYA GELDİ

Sadık Gardiyanoğlu, toplantının başında kısa bir açıklama yaparak, İşverenler Sendikası’nın asgari ücrete yapılan yüzde 17.79'luk artışa dün itiraz ettiğini, bunu değerlendirmek üzere toplandıklarını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise, “Yapacağımız tüm yasal bazlı çalışmaları kapalı kapılar arkasında görüşmem. Bugüne kadar açık sözlü oldum. Yaptığımız işler ortada. Kabul edilen ILO sözleşmeleri var, hukuk var ve savcılık var. Yapacağımız çalışmaları paylaşacağız. Sektörel bazda çalışmanın işe girecek kişilerin görev tanımları tamamlandı. Hangi sektörün hangi ücreti alacağı çalışmaları da yapılıyor. Bugün masada bizleriz, yarın başka kişiler gelir. Yapacağımız işleri sağlam yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, İşverenler Sendikası’nın asgari ücrete itiraz etmesi sonrası masanın yeniden toplandığını belirtti ve Serdaroğlu’na yönelik, “Sen kaostan besleniyorsun. Lafımı kesmek sana artı getirmez. Üslup bozuldu, Ahmet Bey şovuna dışarıda devam et” dedi.

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Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işverenlerin tutumunu eleştirerek, “Asgari ücret bir lütuf değil, insanca yaşamanın bir unsurudur” dedi.

İtirazın asgari ücrete değil, enflasyona, zamlara, denetimsizliğe yapılması gerektiğini dile getiren Serdaroğlu, “İşveren 'bu bizim suçumuz değil' diyor, bu asgari ücretlinin de suçu değil” diye konuştu.

Serdaroğlu, ülkede yaşanan sorunların yönetim kaynaklı olduğunu savundu.

Ahmet Serdaroğlu’ndan sonra yeniden söz alan Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, tüm yasal çalışmaları şeffaf şekilde yürüttüklerini vurgulayarak, sektörel bazda asgari ücretle ilgili çalışmaların yüzde 90’ının tamamlandığını söyledi.

Gardiyanoğlu ile Serdaroğolu, zaman zaman karşılıklı konuşarak birbirlerini eleştirdi. Toplantının itirazı değerlendirme kısmı basına kapalı yapılıyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 17,79 ZAM YAPILMIŞTI

Öte yandan 21 Haziran’da, 2025 yılının ikinci asgari ücreti, hayat pahalılığı oranında artış göstermişti. Buna göre asgari ücrete yüzde 17,79 oranında zam yapılarak net 44 bin 546 TL olarak belirlenmişti.