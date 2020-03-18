İtalya'da Tıp okuyan Kıbrıslı Türk gençler:Kimse bize yardım etmeyecek #sokağaçıkmayasağı hemen şimdi!”

İtalya'da Tıp okuyan 2 Kıbrıslı Türk genç sosyal medya hesabından sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı.Salgının ilerleyeceği durumda ülkemize kimsenin yardım etmeyeceğini belirten gençler hata payımız yok dediler.

Daha önce sosyal Medya'da paylaştığı video ile ses getiren Yağış Bey'in Sosyal medyadaki paylaşımı şöyle:

İtalya’da doktorların büyük bir yüzdeliği testlerde pozitif çıkmaya başladı. Hastalanan ve ölen doktorlar var. Testlerde pozitif çıkan doktorlar da herkes gibi 14 gün ev karantinasına girmek zorunda. Bu yüzden şu an burada büyük bir personel açığı yaşanır, ve bunun önüne geçmek için artık sağlık çalışanlarına virüs için test yapmamaya başladılar!

Bizim coronavirüs’e karşı kurduğumuz doktor ekibi 11 kişi; bir futbol takımı gadar. HATA PAYIMIZ YOK. Virüsün hastanelere yayılmasını beklersak bize yardım edecek bir çift el bile kalmayabilir. #sokağaçıkmayasağı hemen şimdi!!

Çağrı Bey’in sosyal medyadan yayınladığı yazısı şöyle:

“Bu akşamüstü Şanghay’dan İtalya’ya 10 tonluk tıbbi malzeme geliyor. Bunların içinde 30 solunum cihazı, 400,000 maske, 60,000 teşhis kiti, 5,500 koruyucu kostüm, 6,700 koruyucu gözlük ve dahası var. Bunların yanında bir da 300 civarı sağlık çalışanı daha yardıma geliyor. Bu işin şakası yok. Dünyanın bütün ülkelerinin bulunduğu Covid-19 istatistiklerinde bile yer verilmeye layık görülmeyen Kuzey Kıbrıs’a böyle yardımlar yapılmayacak. Biz bir başımızayız. 11 cesur doktorumuz ve birkaç boş solunum cihazımız ile bu mücadeleyi sürdürmeye mahkûmuz. Virüsün yayılmasını beklemek gibi bir lüksümüz yok. Kâbus gibi senaryoları önlemek için bugünden en sert adımları atmamız lazım! #sokağaçıkmayasağı hemen şimdi!”