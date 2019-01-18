İTÜ ile mesleki eğitim alanında iş birliği

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), bilişim teknolojisi, biyomedikal cihaz teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi ve denizcilik alanlarında iş birliği protokolü imzaladı. MEB 2023 eğitim vizyonu kapsamında 16 Ocak 2019 Çarşamba günü imzalanan protokol ile Türkiye’de bir ilk olacak olan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak. İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet KARACA ve İTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Ercan KAHYA katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK, İTÜ çatısı altında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, İTÜ'nün, bilimsel hafızalarının temellerini oluşturan ve bu hafızayı geleceğe taşıyan çok büyük kurumlardan biri olduğunu belirtti. İTÜ ile iş birliği yapmanın önemine değinen SELÇUK, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir kurumla iş birliği yapmak, böyle bir kurumla Milli Eğitim Bakanlığı'nı kurumsal bir iş birliğine davet etmek, aslında kendi başına bir değer. Bu değere atfen şu söylenebilir; bugün gerçekten tarihi bir gün yaşıyoruz. Ortaöğretim kurumlarının yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içerisinde olması ve doğrudan doğruya öğretimsel bir yaklaşımdan sistemli değişime geçiş bir yaklaşıma doğru gidişin çok büyük bir habercisi. Çünkü ortaöğretimin bir üniversite içine doğru taşınması ve bu bağlamda da üniversitenin bütün birikimini sanki ortaöğretim öğrencileri bir üniversiteye başlamış gibi sanki ortaöğretim öğrencileri birden bire işe başlamış gibi bir pozisyonda bulunacaklar burada. Bu tarihsel birlikteliği inşallah çok daha fazla arttıracağız. Bu modelin Türkiye'de bir ilk olduğunu da ifade etmek lazım. Çünkü bu tür ilkler, gelecekte ortaya çıkacak olan gelişmelerde zincirin ilk halkasını teşkil ediyor. İlk olmasının biraz önce saydığım hususiyetleri dışında bir başka açıklaması da şu olabilir; eğer biz ortaöğretim öğrencileri, yükseköğretim akademisyenlerin birikimleriyle, yükseköğretimdeki hazırlık okulunun birikimiyle ve uluslararası literatürün muhtevasıyla doğrudan doğruya karşılaştırırsak ve işbaşı üretimle ilgili bir yaklaşımı ortaya getirirsek tarihsel olarak bir liseyle bir üniversitenin iç içe olduğu nadir eserlerden birisini mesleki teknik alanda ilk olmak üzere ortaya koymuş bulunuyoruz."

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet KARACA, yaptığı konuşmada İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kurulacağının müjdesini verdi. Rektör KARACA, İTÜ'nün sadece kendi gelişimi için değil, tüm Türkiye'nin kalkınmasında rol alması gerektiğinin bilincinde olduklarını söyledi. Prof. Dr. KARACA, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü'yle birlikte üniversitemiz, ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınma hedefli eğitimde inovasyon projesinin ortağı oluyor. Eğitimde inovasyon kavramı ise hem kurumlar arası hem de içeriksel hibritleşmeye işaret ediyor. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı'nın (OECD) inovatif eğitim ortamlarıyla ilgili yayın ve çalışmalarına baktığımızda; istisnai inovasyondan, sistemli değişime geçiş eğitim ortamlarının ve içeriğinin bilişsel ve sosyal süreçler dikkate alınarak yeniden tasarlanmasıyla mümkün olacak. İstanbul Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsü içerisinde, üniversite olarak 'İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kuruyoruz. Yeni kurulan lisede, bilişim teknolojisi, biyomedikal cihaz teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi ve denizcilik alanlarında öğretmenler ile öğrencilerin yeterliliklerinin artırılması için mesleki ve teknik eğitimin içeriğini oluşturup yürütülmesine destek olacağız. Bu iş birliğiyle öğrenciler İTÜ'nün dünya standartlarındaki laboratuvarlarında çalışma imkanı, teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent'te yer alan firmalarda da staj imkanı yakalayacaklar."

Tören, Rektör Prof. Dr. Mehmet KARACA’nın Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK’a plaket takdim etmesiyle sona erdi.

MEB 2023 eğitim vizyonu kapsamında, İstanbul’da bulunan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kampüsü'nde İTÜ tarafından "İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" kurulacak. MEB tarafından İTÜ rehberliğinde Artırılmış Sanal Gerçeklik Laboratuvarı'nın (AVR) kurulması da planlanan proje kapsamında, okullarda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin hizmet içi eğitimleri, İTÜ akademisyenlerinin koordinasyonunda yapılacak. İlk kez öğretmen kadrosunun çoğunlukla akademisyenlerden oluştuğu bir okul olması planlanan projenin, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde hayata geçirilmesi planlanıyor.