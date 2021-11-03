İTÜ Kuzey Kıbrıs'tan çalıştay!

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs, “KKTC’de Tarımsal Ürün Borsalarının Kurulması: Fırsatlar ve Zorluklar Arama Çalıştayı düzenliyor.
Çalıştay, Lefkoşa’da Grand Pasha Otel’de yarın 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.
İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs, “KKTC’de Tarımsal Ürün Borsalarının Kurulması: Fırsatlar ve Zorluklar Arama Çalıştayı düzenliyor.
Çalıştay, Lefkoşa’da Grand Pasha Otel’de yarın 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.
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