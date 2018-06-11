İzcan: “Anastasiadis’ten, görüşmelerle ilgili net tavır bekliyoruz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını talep etti. Görüşmelerin çıkmaza girdiği Crans-Montana zirvesinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen, oyalama taktikleri ile zaman geçirildiğini ifade eden İzcan, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’ten durumunu netleştirmesini istedi.

Uluslararası kamuoyunun Kıbrıs’a ilgisinin azaldığı uyarısında bulunan İzcan, bunun doğal olarak statükonun kökleşmesine yardımcı olduğunu savundu.

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanının bir an önce atanarak göreve başlaması gerektiğini kaydeden BKP Genel Başkanı, “Oyalama ve yeni oldubittilerle karşı karşıya kalmamız, taksimin kalıcılaşmasına yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“BKP, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’ten, görüşmelerin başlaması ve federal çözüm yönünde net tavır beklemektedir” diyen İzzet İzcan, buna ulaşmak için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.