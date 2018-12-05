İzcan: “Statükocular, görüşme sürecini baltalamaya çalışıyor”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, statükodan beslenen çözüm karşıtı kesimlerin, federasyon karşıtı bir kampanya başlattığını ileri sürerek, “Aslında yapmak istedikleri, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun demeçlerinin arkasına saklanarak, çözümsüzlüğü ileri taşımaktır” dedi.



BKP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın, “Türkiye ile temas ettik, artık iki devletli bir çözüm modeli konuşulmalıdır” diyerek, “baklayı ağzından çıkardığını” kaydeden İzcan, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı Akıncı’ ya yönelik hakarete varan söylemini kınadıklarını belirtti.



Toplumlar arası görüşmelerin BM kararları temelinde yürütüldüğüne işaret eden İzcan, “BKP, görüşme sürecini baltalamaya dönük her türlü ayrılıkçı faaliyetlerin karşısında olmaya devam edecektir” dedi.