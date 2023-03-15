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James Webb, ölmek üzere olan bir yıldızı görüntüledi

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James Webb Uzay Teleskobu nadir bir ânı görüntüledi. Teleskop, ölümün eşiğindeki bir yıldızın fotoğrafını çekti.
James Webb, ölmek üzere olan bir yıldızı görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, uzayda daha önce görmediğimiz manzaraları yakalamaya devam ediyor. Teleskobun güçlü kızılötesi yetenekleri, onu önceki herhangi bir gözlemevinden çok daha iyi bir toz inceleme aracı haline getirdiği için evrene de ışık tutuyor.

Son olarak da Webb’in kızılötesi kameraları, 15 bin ışık yılı uzaklıktaki devasa sıcak yıldızın ölümü öncesinde uzaya püskürttüğü gaz ve toz bulutunu yakaladı.

James Webb Uzay Teleskobu’nun yıldıza ilişkin tespiti, 2021’in sonlarında faaliyete geçişinin ardından yakaladığı ilk ve nadir görüntüler arasında yer aldı.

“Açmış bir kiraz çiçeği” gibi mor renkte parıldayan gaz ve toz bulutunun, yıldızın üst katmanlarında bulunan maddelerden oluştuğu ve ölümü öncesinde uzaya dağıldığı belirtildi. Bilim insanları, bu safhanın sadece bazı yıldızlarda görüldüğünü ve yıldızın “süpernova” denilen patlamayla ölümünden önceki son safha olduğunu açıkladı.

Projeye katılan Avrupa Uzay Ajansı bilim insanı Macarena Garcia Marin, “Bu safhayı daha önce hiç böyle görmemiştik, çok heyecan verici.” dedi.

Ayrıca bir yıldızın yaşamının süpernova öncesi aşamasına Wolf-Rayet deniyor. Bazı yıldızlar ölümlerinden önce çok kısa bir Wolf-Rayet aşamasından geçerler. NASA’ya göre bir Wolf-Rayet yıldızı bilinen en parlak, en büyük ve en kısa sürede algılanabilen yıldızlar arasında.

Yay (Sagittarius) Takımyıldızı’nda bulunan WR 124 olarak adlandırılan ve görüntülenen yıldız ise Güneş’in kütlesinin 30 katı.

Hubble Uzay Teleskobu’nun da daha önce yıldızın bu safhasının fotoğrafını çektiği ancak görüntünün, Webb’in yakaladığı detayları içermediği, gaz ve toz bulutunun bulanık bir ateş topu gibi göründüğü belirtildi.

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