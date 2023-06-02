  • BIST 5.103,24
  • Altın 1325.411
  • Dolar 20.8758
  • Euro 22.5206
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Japonya’da Mawar kabusu

» »
Japonya'da Mawar tayfununa karşı taşkın ve heyelan uyarısı yapıldı.
Japonya’da Mawar kabusu

Doğu Asya’da ortaya çıkan tropikal Mawar tayfununun etkisi altına aldığı Japonya’da, taşkın ve heyelan uyarıları verildi.

Japonya Meteroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatı bölgesini etkisi altına alan tropikal Mawar tayfununa karşı uyarılarını güncelledi. Pasifik Okyanusu kıyısındaki eyaletlere yönelik taşkın ve heyelan uyarısı yapan JMA, Koçi dahil bazı bölgelerde halka, geçici tahliye çağrısı yaptı.

Hızını saatte 160 kilometrenin üzerine çıkaracağı kaydedilen tayfunun, Okinawa’ya doğru, ülkenin batısına yönelmesinin beklendiği bildirildi. Şikoku ve Kinki bölgelerine “hayati risk taşıyabilecek doğal afet” uyarısı yapan ajans, Okinawa kıyılarına 9 metrelik dalgaların erişebileceğini duyurdu.

ABD’NİN GUAM ADASINI VURMUŞTU

Mawar Tayfunu, 24 Mayıs'ta ABD’ye bağlı Guam Adası’nı şiddetli rüzgar ve yağmurla vurmuş, adanın büyük kısmında elektrik kesilmiş, sakinlerin büyük bölümü tahliye edilmişti.

Guam Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), 4. kategorideki tayfunun, Guam’ın kuzey kısmından geçtiğini, rüzgarın hızının saatte 230 kilometreye kadar çıktığını bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da ABD’nin Pasifik Okyanusu’ndaki deniz aşırı toprağı olan Guam Adası’nda “acil durum” ilan edildiğini duyurmuştu. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu31 Mayıs 2023 Çarşamba 21:13
  • Rahipten küçük kıza cinsel taciz31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:15
  • Mars’taki deprem ilginç detayı ortaya çıkardı30 Mayıs 2023 Salı 22:47
  • BM’den açlık uyarısı: Daha da kötüye gidecek30 Mayıs 2023 Salı 15:56
  • 100 bin parçalık büyük keşif! İpek Yolu’na ışık tutacak29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:50
  • İtalya’da turist teknesi battı: 4 ölü29 Mayıs 2023 Pazartesi 16:22
  • Havadayken acil çıkış kapısını açmıştı: Şirketten kritik karar28 Mayıs 2023 Pazar 17:36
  • Geri dönüşüm tehlikesi: O plastiklerde daha fazla kimyasal çıktı28 Mayıs 2023 Pazar 16:52
  • Hollanda’da yolu kapatan 1579 çevreci gözaltına alındı28 Mayıs 2023 Pazar 12:20
  • Suya düşen telefonunu bulmak için barajı boşalttırdı27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti