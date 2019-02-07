  • BIST 102.098
  • Altın 221,044
  • Dolar 5,2615
  • Euro 5,9641
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Jay Jay Okocha'nın Türkiye özlemi

» »
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından "Jay Jay" lakaplı Augustine Azuka Okocha, "İleriye yönelik futbolla ilgili planlarım var, Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönmek istiyorum." dedi.
Jay Jay Okocha'nın Türkiye özlemi

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından "Jay Jay" lakaplı Augustine Azuka Okocha, ileriye yönelik planları arasında, sarı-lacivertli takımda teknik direktörlüğün bulunduğunu söyledi.

Futbol kariyerine Nijerya sokaklarında başlayan, 1996-1998 yıllarında Fenerbahçe forması giyen 45 yaşındaki Okocha, AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Sporun Nijerya ile Türkiye ilişkilerini güçlendireceğini belirten Okocha, "İleriye yönelik futbolla ilgili planlarım var, Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönmek istiyorum." dedi.

Nijerya'da ticaretle uğraşan Okocha, futbol akademisi açmak için çalışmalar yürüttüğünü de kaydetti.

"Türkiye'de kendimi evimdeymiş gibi hissettim"

Okocha, Almanya'da futbol oynadığı sırada vatandaşı Uche Okechukwu aracılığıyla Fenerbahçe'ye transfer olduğunu hatırlattı.

Türkiye izlenimleriyle ilgili soruya Okocha, "Fenerbahçe'de oynarken Türk halkıyla çok müthiş ilişkilerimiz vardı. Açık söylemek gerekiyorsa, Türkiye'de ilk günden beri kendimi evimdeymiş gibi hissettim." yanıtını verdi.

İki sezon Türkiye'de forma giyen Okocha, "Türkler beni kabullendi ve Türkiye'de kendimi hep ailemi bulmuş gibi hissettim. Almanya'da da iyi bir zaman geçirdim ama oraya hep yabancı gibiydim. Ama İstanbul'a geldiğimde kendimi evimdeymiş gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

Okocha, "İki ülke arasında spor konusunda iş birliği yapılırsa çok ilerleme sağlanabilir. Nijerya'da futbol ile herkes problemlerini unutur ve bu durum Türkiye'de de aynıdır." diye konuştu.

"Türkler, her zaman yabancılara kapılarını açıyor"

2002 yılında düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda en iyi futbolcu ödülünü alan Okocha, Fenerbahçe'den Volkan Demirel ve Rüştü Reçber ile ara sıra görüştüklerini belirtti.

Jay Jay Okocha, "Türkiye denildiğinde spora aşık ve fanatik insanlar akıma geliyor. Türkler çok iyi insanlar, her zaman yabancılara kapılarını açıyorlar. Türkiye, özgün bir ülke." görüşünü dile getirdi.

Muhammet Yavuz ismini aldı 

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Türk vatandaşlığına geçerek Muhammet Yavuz ismini alan Jay Jay, "Nijerya ve Türkiye, futbol sevgisi konusunda hemen hemen aynı. Bunun için Türk vatandaşlığı almaya karar verdim ama kimlik almaya gittiğimde bana Türk ismi seçmemi istediler. Uzun bir düşünceden sonra Muhammet Yavuz ismini aldım." şeklinde konuştu.

"Galatasaray'a karşı oynadığımız maçların çoğunu kazandık"

Jay Jay Okocha, Galatasaray'a karşı oynadıkları maçların çoğunu kazandıklarını hatırlattı.

Galatasaray'a karşı oynadığı ilk maçın kendisi için en unutulmaz anlardan biri olduğunu ifade eden Okocha, "Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı uzun zamandır maç kazanamıyordu ama benim oynadığım maçta kazanmıştık ve Fenerbahçe'deki 2 senem boyunca Galatasaray'a karşı oynadığımız maçların çoğunu kazandık." diye konuştu.

Fenerbahçe'de büyük bir başarı sergilediğini aktaran Jay Jay, "Çok güzel oynadım ve insanların bundan memnun kalmaları benim için gurur verici bir şey." ifadesini kullandı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Golü kurtarma pahasına 3 dişini kaybetti31 Ocak 2019 Perşembe 19:15
  • Ara transferin son gününde 3 büyüklerden haberler31 Ocak 2019 Perşembe 17:22
  • İngiliz kaleci tekmeye kafasını uzattı, golü önledi ama üç dişini kaybetti31 Ocak 2019 Perşembe 13:56
  • Golü kurtardı, dişlerini kurtaramadı31 Ocak 2019 Perşembe 13:00
  • Son Dakika: Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı30 Ocak 2019 Çarşamba 21:02
  • Türkiye’den UEFA’ya vergi müjdesi: 2019 ve 2020 finallerinden vergi alınmayacak30 Ocak 2019 Çarşamba 12:46
  • Fenerbahçe'de forvet transferi belli oldu!.29 Ocak 2019 Salı 20:19
  • Mehmet Ekici, Ersun Yanal'la çıkışa geçti29 Ocak 2019 Salı 14:45
  • Penisinin fotoğrafını Twitter'dan paylaşan yönetici, futbol kulübünü sattı29 Ocak 2019 Salı 13:10
  • Fenerbahçeli taraftar sahaya okunmuş buğday attı! (video)28 Ocak 2019 Pazartesi 20:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti