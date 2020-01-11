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Joker’in başrol oyuncusu Joaquin Phoenix gözaltına alındı

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Phoenix, usta oyuncu Jane Fonda’nın iklim değişikliği protestosuna katıldı
Joker’in başrol oyuncusu Joaquin Phoenix gözaltına alındı

Senenin en çok konuşulan yapımlarından Joker’deki performansıyla eleştirmenlerin ve seyircilerin övgüsünü kazanan Joaquin Phoenix, Washington’da düzenlenen iklim değişikliği eyleminde gözaltına alındı.

Kısa süre önce Altın Küre Ödül Töreni’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Joaquin Phoenix, usta oyuncu ve aktivist Jane Fonda’nın düzenlediği protesto gösterisine katıldı.

The Wrap'ta yer alan habere göre gösteri sırasında bir konuşma da yapan Phoenix, vegan olmanın ve yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmenin iklim değişikliğine etkisinden bahsetti.

Phoenix, “Ne yapabileceğim konusunu çok düşündüm. Kaçınamayacağım şeyler var. Bugün buraya uçakla geldim ve dün gece de bir uçaktaydım. Ama yapabileceğim bir şey, beslenme düzenimi değiştirmek” dedi.

Fonda, Martin Sheen, June Diane Raphael ve Susan Sarandon’ın da katıldığı protesto gösterisi sırasında aktör Martin Sheen’in de gözaltına alındığı bildirildi.

Fonda, bu eylemin ABD Kongre binası civarındaki merdivenlerde düzenlendiği eylemlerin sonuncusu olduğunu, protesto gösterilerine başka bölgelerde devam edeceğini söyledi.

Jane Fonda ekimden bu yana her cuma iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Kongre binası civarında protesto gösterisi düzenliyor.

Oyuncu gelecek hafta Los Angeles’a giderek başrolünde yer aldığı Grace ve Frankie dizisinin son sezonu için çekimlere katılacak.

Fonda’nın kendisi de protesto gösterileri sırasında 5 kez gözaltına alınmıştı.

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