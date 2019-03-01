K.T. Belediyeler Birliği 66. genel kurul toplantısı yapıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin (KTBB) 66. Genel Kurul Toplantısı’nda 2019 Belediyeler Birliği Bütçesi oybirliği ile onaylandı.

66. Genel Kurul toplantısı bugün, KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında toplandı.

KTBB’den verilen bilgiye göre, genel kurulda bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verildi.

Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı konusunun da ele alındığı toplantıda, belediye başkanları, görüş ve değerlendirmelerini ifade ederek, yerel yönetimlerin özerkliğine vurgu yaptı.

Bu kapsamda, bir komite oluşturulması kararı alındı. Oluşturulacak komitenin, İçişleri Bakanlığı nezdinde yasa çalışmalarına tam yetki ile katılması ve kamuoyu çalışmaları kapsamında siyasiler ve siyasi partilere ziyaretlerde de bulunması hedefleniyor.