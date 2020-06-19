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Kabine değişikliğinde ÇALUDA krizi yaşanıyor! Yasal mı? Etik mi?

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Kabine değişikliğinde ÇALUDA krizi yaşanıyor!Yasal mı? Etik mi?
Kabine değişikliğinde ÇALUDA krizi yaşanıyor! Yasal mı? Etik mi?

Başbakan Tatar kabine değişikliğini AKıncı'ya sundu.
Ünal Üstel'in yerine Kutlu Evren'i, Faiz Sucuoğlu'nun yerine ise Aytaç Çaluda'yı önerdi.
Ancak Çaluda hakkında açılmış davalar ve dokunulmazlık konusu yüzünden Akıncı Başsavcı'yı görüşmeye çağırdı.

AYTAÇ ÇALUDA KİMDİR?

Aytaç Çaluda (16 Nisan 1968, Gökağaç, Limasol), Kıbrıs Türkü bürokrat ve siyasetçi.

Aytaç Çaluda, Kıbrıs Türkü bürokrat ve siyasetçidir. 1968 yılında Gökağaç, Limasol’da doğdu. 1986 yılında Lefke Gazi Lisesi’nden mezun oldu. 1991 – 2009 yılları arasında Güzelyurt Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde ilçe sıhhiye müfettişliği yaptı. 2000 – 2003 yılları arasında Kamu – Sen’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Örgütlenme Sekreterliği yaptı. 2009 - 2013 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulundu. 2012 – 2013 yılları arasında İhtiyat Sandığı’nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürdü. 2013 yılında müşavir oldu. 2018 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genel seçimlerinde UBP Lefke Milletvekili olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

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