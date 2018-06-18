Kaçak sincaplara el konuldu

KKTC Gümrük Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılığı Men ve Takip birimi ile Polis Narkotik ve Kaçakçılık önleme birimi desteğiyle gerşekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak yollarla sokulan 3 adet sincaba el konuldu.

16 Haziran Cumartesi akşamı Lefkoşa Fuar alanındaki bayram yerinde, şans oyunlarında hayvanların ödül olarak bulunduğu ihbarı üzerine gerçekleştirilen operasyonda el konulan sincaplar, soruşturma tamamlanana kadar sağlık kontrollerinin ve bakımlarının eksiksiz bir şekilde yapılması için Taşkent Doğa Parkı’na teslim edildi.

Taşkent Doğa Parkı Veteriner Hekimi Ayda Aktolga tarafından ilk muayeneleri yapılan sincapların 2 tanesinin yavru olduğu, yetişkin olan 1 tanesinin de kuyruğunun kopuk olduğu tespit edildi. Genel sağlık durumları iyi olan hayvanlarin iç ve dış parazit ilaçları verilerek karantinaya alındıkları belirtildi.

