Kaçış Yok Operasyonu: 2 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi

Lefkoşa’da 17 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00 sıralarında gerçekleştirilen “Kaçış Yok Operasyonu” kapsamında, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile PGM – Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, S.E.F. (24) isimli şahsın tasarrufunda satışa hazır paketler halinde toplam 2 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.
Polis, söz konusu şahsı tutuklarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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